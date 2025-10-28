Higiene Urbana: colocaron cestos comunitarios en el barrio San Alfonso

En el marco de las políticas de higiene urbana, la Municipalidad instaló diversos cestos comunitarios en el barrio San Alfonso con el objetivo de mejorar la disposición de los residuos domiciliarios y su correcta recolección.

Violeta Barrabino, directora general de Seguimiento de Gestión, explicó que “estamos dando soluciones a los pedidos de los vecinos de distintos barrios que habían manifestado su preocupación por la conformación de microbasurales por la incorrecta disposición de los residuos domiciliarios”.

“De esta manera hemos iniciado la colocación de nueve cestos comunitarios en el barrio San Alfonso para que los vecinos depositen allí sus residuos para que luego estos puedan ser retirados correctamente por el servicio de recolección que brinda la Municipalidad”, explicó la funcionaria.

“La acción es producto de un trabajo integral en la que también el área de Educación Ambiental les explicó a los vecinos sobre la correcta disposición de los residuos y sobre la recolección diferenciada de los residuos secos los días martes y jueves”, destacó Barrabino.

Rita e Irma, vecinas de San Alfonso, manifestaron su satisfacción por la labor y señalaron que “estamos muy contentas porque esperamos que de esta manera logremos mantener la limpieza en el barrio, principalmente en las calles donde se producen los microbasurales”.

“Además, será más cómodo tanto para el depósito de las bolsas de basura o residuos como para la recolección, facilitándoles el trabajo a los operarios”, destacaron las vecinas.

Los cestos comunitarios serán dispuestos de la siguiente manera:

San Alfonso: 9

Lavalle: 3

Floresta: 3

El Milagro: 2