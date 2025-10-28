Higiene Urbana: colocaron cestos comunitarios en el barrio San Alfonso

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Higiene Urbana: colocaron cestos comunitarios en el barrio San Alfonso

Las estructuras permitirán una mejor disposición de los residuos domiciliarios y ayudarán a mejorar la limpieza en la zona. Similares acciones se realizarán próximamente en los barrios San Francisco Solano y Floresta. 

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco de las políticas de higiene urbana, la Municipalidad instaló diversos cestos comunitarios en el barrio San Alfonso con el objetivo de mejorar la disposición de los residuos domiciliarios y su correcta recolección.

Violeta Barrabino, directora general de Seguimiento de Gestión, explicó que “estamos dando soluciones a los pedidos de los vecinos de distintos barrios que habían manifestado su preocupación por la conformación de microbasurales por la incorrecta disposición de los residuos domiciliarios”.

“De esta manera hemos iniciado la colocación de nueve cestos comunitarios en el barrio San Alfonso para que los vecinos depositen allí sus residuos para que luego estos puedan ser retirados correctamente por el servicio de recolección que brinda la Municipalidad”, explicó la funcionaria.

“La acción es producto de un trabajo integral en la que también el área de Educación Ambiental les explicó a los vecinos sobre la correcta disposición de los residuos y sobre la recolección diferenciada de los residuos secos los días martes y jueves”, destacó Barrabino.

Rita e Irma, vecinas de San Alfonso, manifestaron su satisfacción por la labor y señalaron que “estamos muy contentas porque esperamos que de esta manera logremos mantener la limpieza en el barrio, principalmente en las calles donde se producen los microbasurales”.

“Además, será más cómodo tanto para el depósito de las bolsas de basura o residuos como para la recolección, facilitándoles el trabajo a los operarios”, destacaron las vecinas.

Los cestos comunitarios serán dispuestos de la siguiente manera:

San Alfonso: 9

Lavalle: 3

Floresta: 3

El Milagro: 2

