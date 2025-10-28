 imagen

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Suelta de Libros: ya se recolectan ejemplares para la próxima edición

Se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, en lugar a confirmar. En esta oportunidad, se podrán donar materiales de formación superior. La recepción se hará en las oficinas de Espacios Públicos, Alvarado 735, o bien, dependiendo la cantidad, personal municipal pasa a retirarlos.

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

La ciudad se prepara para una nueva edición de la Suelta de Libros. Será el 13 de noviembre en lugar a confirmar. Se trata de la quinta edición de esta propuesta que atrae a estudiantes, vecinos y visitantes y, en esta oportunidad, estará destinada a la Formación Superior.

Es por eso que, desde la Municipalidad ya se inició la recolección de libros, para que los estudiantes que acudan puedan llevarse los ejemplares que deseen.

Quienes deseen donar libros pueden acercarse a Alvarado 735, oficina de Espacios Públicos, o bien, dependiendo de la cantidad, enviar un mensaje al 3872235604 para que personal municipal pase a retirarlos.

En la Suelta habrá libros y apuntes, de distintas carreras, y quienes concurran podrán llevarse totalmente gratis uno o varios ejemplares. Se espera juntar una gran cantidad de libros y se anticipa una buena concurrencia para esta nueva edición.

