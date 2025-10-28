El Gobierno trabajará con la Fundación Kamkunapa en un proyecto de agua segura

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Gobierno trabajará con la Fundación Kamkunapa en un proyecto de agua segura

Será a través de un convenio firmado con la institución que desarrolla el proyecto “Agua Segura: Sistemas de mejoramiento del acceso y la calidad de agua en barrios de la ciudad Salta – Argentina. Además de las capacitaciones sobre la cultura del agua y su cuidado también se brindarán capacitaciones con enfoque de derechos humanos.

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

La Secretaría de las Mujeres Géneros y Diversidad, firmó un convenio de colaboración con la Fundación Kamkunapa en el marco del proyecto “Agua Segura: Sistemas de mejoramientos del acceso y la calidad de agua en barrios de la ciudad de Salta, Argentina – Segunda etapa”, para fortalecer el trabajo iniciado en la primera etapa, y ampliar la zona de intervención a barrios aledaños con problemas para el acceso a ese bien tan preciado mientras se trabaja sobre los derechos humanos con una perspectiva de género.

La rúbrica se concretó entre la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera y la referente de la Fundación, Flavia Salim, quienes en la oportunidad destacaron el trabajo colaborativo entre ambas instituciones. "Entre las competencias de la Secretaría se encuentra la articulación con los diversos actores del sector público, privado y las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de acciones de sensibilización, promoción, asistencia y el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana vinculados a problemáticas que afecten a mujeres y diversidades", mencionó Bocanera.

En esa línea, Salim recordó que en la primera etapa de diagnóstico en diferentes barrios de Salta, se identificó a las mujeres y diversidades como el sector de la población con mayor dificultad de acceso al agua potable “ya que son ellas las que requieren de agua para realizar la mayoría de las tareas de cuidado y/o del hogar”, explicó.

En el documento se establece la cooperación institucional para llevar adelante acciones estratégicas como la capacitación a familias sobre el uso y la cultura del agua, además de la entrega de recipientes para el almacenamiento del líquido, provistos por la empresa embotelladora local Coca-Cola y acondicionados por profesionales sanitarios y sanitarias.

También se prevé la instalación de dispositivos de ultrafiltración comunitaria en instituciones públicas (educativas, centros de salud, comedores, entre otros), desarrollados de manera conjunta con el instituto de Investigaciones en energía no Convencional (INENCO-CONICET) de la Universidad Nacional de Salta. Además, se implementarán cursos de formación de formadoras para fortalecer la labor comunitaria de las referentes barriales, desde una perspectiva de derechos humanos y género, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto.

Finalmente, también se realizarán eventos culturales y artísticos sobre temáticas relacionadas con la importancia del agua para la vida, los derechos humanos y los derechos de las mujeres y diversidades.

Durante la primera etapa del proyecto participaron mujeres del programa "Constructoras" que se formaron en instalaciones sanitarias y que fueron las responsables de acondicionar los elementos de recolección de agua y la instalación de artefactos de filtrado.

También participó en la firma del documento, el referente del programa Pr.I.Ho, Agustín Perez Marcheta.

 

AM840

FM96.9

