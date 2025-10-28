Se entregó maquinaría y herramientas a más de 140 emprendedores de toda la provincia

 imagen

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se entregó maquinaría y herramientas a más de 140 emprendedores de toda la provincia

Con fondos provinciales, se llevó adelante la distribución de equipos en 30 municipios. De esta manera, se consolida el aporte al autoempleo, la economía social y el desarrollo local en todo el territorio provincial. 

En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, concretó 69 entregas de equipamiento en el marco del programa Oportunidades. En total, se distribuyeron 140 máquinas y herramientas que beneficiaron a más de 140 emprendedores de 30 municipios de toda la provincia, fortaleciendo proyectos productivos y de autoempleo.

El programa, impulsado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y financiado íntegramente con fondos provinciales, tiene como objetivo promover la inclusión productiva y el desarrollo local mediante la provisión de insumos y equipamiento a emprendedores de distintos rubros. “Estas acciones consolidan el trabajo de la economía social y fortalecen el esfuerzo de quienes día a día generan oportunidades a través de su propio emprendimiento”, destacó el ministro durante una de las entregas realizadas junto al equipo de la Secretaría.

Este programa alcanza a sectores como el textil, la construcción, la limpieza, la agricultura y la comercialización, entre otros. En varias localidades, los equipos entregados permitieron mejorar la producción, optimizar tiempos de trabajo y aumentar la calidad de los productos. 

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Socio Comunitario, Josefina Nallar, destacó que “la Secretaría acompaña de manera permanente a los emprendedores salteños, no solo con la entrega de herramientas del programa Oportunidades, sino también a través de otras iniciativas como Talento Humano, Apacheta y los Microcréditos provinciales, brindando formación, asistencia técnica y oportunidades de financiamiento que les permitan sostener y hacer crecer sus proyectos en el tiempo”.

Con estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Social reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la economía social, el apoyo al trabajo independiente y la generación de oportunidades en cada municipio de Salta. 

El programa Oportunidades continuará durante el resto del año con nuevas entregas destinadas a promover la producción local y el desarrollo comunitario en toda la provincia.

AM840

FM96.9

