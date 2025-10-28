Se entregó maquinaría y herramientas a más de 140 emprendedores de toda la provincia
Con fondos provinciales, se llevó adelante la distribución de equipos en 30 municipios. De esta manera, se consolida el aporte al autoempleo, la economía social y el desarrollo local en todo el territorio provincial.
Salta Hoy
28 / 10 / 2025
En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, concretó 69 entregas de equipamiento en el marco del programa Oportunidades. En total, se distribuyeron 140 máquinas y herramientas que beneficiaron a más de 140 emprendedores de 30 municipios de toda la provincia, fortaleciendo proyectos productivos y de autoempleo.
El programa, impulsado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y financiado íntegramente con fondos provinciales, tiene como objetivo promover la inclusión productiva y el desarrollo local mediante la provisión de insumos y equipamiento a emprendedores de distintos rubros. “Estas acciones consolidan el trabajo de la economía social y fortalecen el esfuerzo de quienes día a día generan oportunidades a través de su propio emprendimiento”, destacó el ministro durante una de las entregas realizadas junto al equipo de la Secretaría.
Este programa alcanza a sectores como el textil, la construcción, la limpieza, la agricultura y la comercialización, entre otros. En varias localidades, los equipos entregados permitieron mejorar la producción, optimizar tiempos de trabajo y aumentar la calidad de los productos.
Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Socio Comunitario, Josefina Nallar, destacó que “la Secretaría acompaña de manera permanente a los emprendedores salteños, no solo con la entrega de herramientas del programa Oportunidades, sino también a través de otras iniciativas como Talento Humano, Apacheta y los Microcréditos provinciales, brindando formación, asistencia técnica y oportunidades de financiamiento que les permitan sostener y hacer crecer sus proyectos en el tiempo”.
Con estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Social reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la economía social, el apoyo al trabajo independiente y la generación de oportunidades en cada municipio de Salta.
El programa Oportunidades continuará durante el resto del año con nuevas entregas destinadas a promover la producción local y el desarrollo comunitario en toda la provincia.