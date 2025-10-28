Se entregó maquinaría y herramientas a más de 140 emprendedores de toda la provincia

En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, concretó 69 entregas de equipamiento en el marco del programa Oportunidades. En total, se distribuyeron 140 máquinas y herramientas que beneficiaron a más de 140 emprendedores de 30 municipios de toda la provincia, fortaleciendo proyectos productivos y de autoempleo.

El programa, impulsado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y financiado íntegramente con fondos provinciales, tiene como objetivo promover la inclusión productiva y el desarrollo local mediante la provisión de insumos y equipamiento a emprendedores de distintos rubros. “Estas acciones consolidan el trabajo de la economía social y fortalecen el esfuerzo de quienes día a día generan oportunidades a través de su propio emprendimiento”, destacó el ministro durante una de las entregas realizadas junto al equipo de la Secretaría.

Este programa alcanza a sectores como el textil, la construcción, la limpieza, la agricultura y la comercialización, entre otros. En varias localidades, los equipos entregados permitieron mejorar la producción, optimizar tiempos de trabajo y aumentar la calidad de los productos.

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Socio Comunitario, Josefina Nallar, destacó que “la Secretaría acompaña de manera permanente a los emprendedores salteños, no solo con la entrega de herramientas del programa Oportunidades, sino también a través de otras iniciativas como Talento Humano, Apacheta y los Microcréditos provinciales, brindando formación, asistencia técnica y oportunidades de financiamiento que les permitan sostener y hacer crecer sus proyectos en el tiempo”.

Con estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Social reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la economía social, el apoyo al trabajo independiente y la generación de oportunidades en cada municipio de Salta.

El programa Oportunidades continuará durante el resto del año con nuevas entregas destinadas a promover la producción local y el desarrollo comunitario en toda la provincia.