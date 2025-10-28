 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Colocaron más de 200 árboles en el Ecoparque y en el parque Los Sauces

La actividad se realizó en conjunto con la empresa Holcim, que donó los árboles en el marco de un convenio de colaboración mutua con la Municipalidad. Para la ocasión se plantaron especies nativas para una mejor adaptación y para potenciar la flora local.

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó la jornada de plantación comunitaria en el Eco Parque, de zona norte, y en el parque Los Sauces, ubicado en la zona sur.

José Piú, director General de Desarrollo Sostenible, explicó que “en total hemos plantado inicialmente 251 árboles de distintas especies como lapacho, cebil colorado, molle, palo borracho y papel”.

Es importante destacar que se trata de especies nativas para una mejor adaptación y para favorecer la flora y fauna local en ambos parques.

El funcionario agregó que “al tratarse de lugares de esparcimiento le pedimos a la comunidad en general que los cuide”.

Jorge Rafael Gramajo, director de Holcim – Jujuy, “estamos muy contentos de participar de esta forestación comunitaria y poder colaborar con el ambiente y los ecosistemas de la ciudad de Salta.

“Se trata de árboles que logramos germinar desde las semillas, que fueron recolectadas por nuestro personal en las reservas naturales de Jujuy, que es la provincia donde tenemos nuestra planta central”, destacó Gramajo, quien agregó que “y luego de una ardua dedicación, y conseguir que los mismos crezcan y se desarrollen ahora pudimos donarlos para potenciar la flora local”.

Es importante recordar que, la Municipalidad junto a la empresa Holcim Geocycle realizan todos los meses la campaña de Neumatón mediante la cual se acopian los neumáticos fuera de uso para ser utilizados como energía alternativa para la fabricación de pavimento.

AM840

FM96.9

