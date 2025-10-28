Colocaron más de 200 árboles en el Ecoparque y en el parque Los Sauces

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó la jornada de plantación comunitaria en el Eco Parque, de zona norte, y en el parque Los Sauces, ubicado en la zona sur.

José Piú, director General de Desarrollo Sostenible, explicó que “en total hemos plantado inicialmente 251 árboles de distintas especies como lapacho, cebil colorado, molle, palo borracho y papel”.

Es importante destacar que se trata de especies nativas para una mejor adaptación y para favorecer la flora y fauna local en ambos parques.

El funcionario agregó que “al tratarse de lugares de esparcimiento le pedimos a la comunidad en general que los cuide”.

Jorge Rafael Gramajo, director de Holcim – Jujuy, “estamos muy contentos de participar de esta forestación comunitaria y poder colaborar con el ambiente y los ecosistemas de la ciudad de Salta.

“Se trata de árboles que logramos germinar desde las semillas, que fueron recolectadas por nuestro personal en las reservas naturales de Jujuy, que es la provincia donde tenemos nuestra planta central”, destacó Gramajo, quien agregó que “y luego de una ardua dedicación, y conseguir que los mismos crezcan y se desarrollen ahora pudimos donarlos para potenciar la flora local”.

Es importante recordar que, la Municipalidad junto a la empresa Holcim Geocycle realizan todos los meses la campaña de Neumatón mediante la cual se acopian los neumáticos fuera de uso para ser utilizados como energía alternativa para la fabricación de pavimento.