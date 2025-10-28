 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:1 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El IPV sorteará el próximo martes 40 viviendas en Apolinario Saravia

El acto público será el martes 4 de noviembre, en la localidad, a partir de las 11. El listado de participantes está disponible en la web del organismo. 

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) confirmó que el próximo martes 4 realizará el sorteo de 40 viviendas en Apolinario Saravia. El mismo será público y transmitido en vivo por la cuenta de Facebook "Municipalidad Apolinario Saravia".

El acto se desarrollará a las 11, en el Centro Cultural Municipal (9 de Julio 149). Participarán 181 familias que se inscribieron y/o actualizaron su ficha social entre el 01/12/24 y el 24/10/25; además deben contar con ingresos económicos iguales o superiores a tres salarios mínimo, vital y móvil.

Los cupos participantes serán: casos especiales por discapacidad, antiguos y demanda libre. Además, por la Ley Provincial N°7.037, una unidad estará destinada a bombero voluntario. Los postulantes pueden consultar el número con el que participan ingresando a la página web del organismo.

