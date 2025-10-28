El IPV sorteará el próximo martes 40 viviendas en Apolinario Saravia
El acto público será el martes 4 de noviembre, en la localidad, a partir de las 11. El listado de participantes está disponible en la web del organismo.
Salta Hoy
28 / 10 / 2025
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) confirmó que el próximo martes 4 realizará el sorteo de 40 viviendas en Apolinario Saravia. El mismo será público y transmitido en vivo por la cuenta de Facebook "Municipalidad Apolinario Saravia".
El acto se desarrollará a las 11, en el Centro Cultural Municipal (9 de Julio 149). Participarán 181 familias que se inscribieron y/o actualizaron su ficha social entre el 01/12/24 y el 24/10/25; además deben contar con ingresos económicos iguales o superiores a tres salarios mínimo, vital y móvil.
Los cupos participantes serán: casos especiales por discapacidad, antiguos y demanda libre. Además, por la Ley Provincial N°7.037, una unidad estará destinada a bombero voluntario. Los postulantes pueden consultar el número con el que participan ingresando a la página web del organismo.