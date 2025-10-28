 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:1 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:1 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Denuncian que los restos enviados por Hamas pertenecen a un cuerpo entregado hace dos años

Al menos 13 cadáveres de los rehenes que murieron en cautiverio en Gaza siguen en manos de la milicia islamista, que no ha completado su parte del acuerdo firmado el 10 de octubre.  

Mundo

28 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los restos mortales entregados por el grupo terrorista Hamas a última hora del lunes no corresponden a ninguno de los 13 rehenes israelíes fallecidos que aún permanecen en Gaza, según informaron el martes varios medios israelíes citando al Instituto Nacional Forense del Ministerio de Salud de Israel. De acuerdo con estos reportes, los restos serían de una persona cuya devolución ya se había producido anteriormente y que ya fue enterrada en Israel.

Según informó el Times of Israel, los restos entregados corresponden a Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo fue recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza en diciembre de 2023, menos de dos meses después de su secuestro durante el ataque de Hamas. La familia de Tzarfati fue notificada por representantes militares acerca de la devolución de restos adicionales de su cuerpo.

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro (PMO) calificó la acción como “una clara violación del acuerdo” por parte de Hamas, al estar este grupo obligado a devolver los cuerpos de los 13 cautivos asesinados que continúan retenidos en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó de urgencia a una evaluación de seguridad junto a altos funcionarios de defensa esta tarde para “discutir las medidas de Israel en respuesta a las violaciones”, según el comunicado oficial.

El grupo palestino indicó tras la entrega de un ataúd al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que se trataba de un nuevo cuerpo facilitado como parte del acuerdo de alto el fuego. No obstante, no es la primera vez que se produce una confusión en la devolución de cadáveres; en octubre se reportó un incidente similar, cuando entre los tres cuerpos entregados uno no pudo ser identificado como rehén tras el correspondiente análisis forense.

La mayor parte de los cerca de 200 gazatíes devueltos por Israel tampoco han sido identificados por el personal en la Franja, debido la carencia de equipamiento forense en los hospitales. A través de un comunicado, el grupo terrorista reiteró las dificultades logísticas para la localización de los restos, atribuibles a la destrucción generalizada en Gaza y a la muerte de numerosos comandantes que poseían datos sobre los lugares de sepultura. El grupo señaló que muchos cadáveres permanecen bajo toneladas de escombros y que parte de la información para su recuperación se ha perdido.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre, Hamas ha manifestado, en palabras reproducidas en su comunicado más reciente, su voluntad de facilitar la devolución de todos los cuerpos y evitar que Israel utilice el asunto como argumento para retomar los bombardeos.

El pasado domingo, las facciones palestinas ampliaron las labores de búsqueda de cadáveres hasta áreas situadas más allá de la denominada “línea amarilla”, la zona que permanece bajo control militar israelí y que representa el 53 % de la Franja de Gaza tras un repliegue parcial. En estos trabajos han participado el CICR y un equipo enviado por Egipto, que aportó maquinaria pesada para las excavaciones. Las estimaciones locales en Gaza calculan que al menos 7.000 palestinos continúan sepultados bajo los escombros, mientras que Israel mantiene su negativa a permitir la entrada de equipos especializados en remoción.

La entrega errónea del cuerpo suscitó reacciones inmediatas por parte de miembros del gobierno israelí. Los ministros Itamar Ben Gvir, de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, de Finanzas, calificaron de “reiteradas violaciones” el comportamiento de Hamas respecto al acuerdo de alto el fuego y pidieron medidas punitivas. Ben Gvir, a través de su canal de Telegram, declaró: “El hecho de que Hamas siga jugando y no transfiera de inmediato todos los cuerpos de nuestros soldados caídos es en sí mismo una prueba de que la organización terrorista sigue en pie. Es hora de romperle las piernas de una vez por todas”. Además, exigió al primer ministro Benjamin Netanyahu que reanude los ataques en Gaza y deje de “vacilar”.

Smotrich expresó en su cuenta de X su intención de reclamar que el primer ministro ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel que capturen a todos los liberados en virtud del acuerdo de rehenes, en respuesta a las continuas infracciones de Hamas.

Mientras persisten las dificultades para recuperar los cadáveres en Gaza, Israel solo permite la colaboración técnica de Egipto en las tareas de búsqueda, tras la aprobación concedida el domingo a la entrada de un equipo egipcio y del CICR más allá de la línea amarilla.

En el plano diplomático, los mediadores —en particular Estados Unidos— mantienen la presión para que Hamas complete la entrega de cuerpos, un requisito considerado clave para activar la siguiente fase del plan propuesto por Donald Trump, que incluye el desarme de la organización islamista, la desmilitarización de Gaza y el establecimiento de una administración civil como primer paso para la reconstrucción del enclave.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO