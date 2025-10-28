Nuevo relevamiento de precios de frutas y verduras en el mercado San Miguel

En la última semana de octubre se realizó un nuevo relevamiento de precios en diferentes puestos del mercado San Miguel, tanto en el predio central de San Martín 782 como en su anexo en pasaje Miramar 433.

El recorrido permitió realizar una actualización de precios, en el que se observa que algunos productos siguen bajando su costo, otros -debido al clima y al fin de temporada- aumentaron, mientras que la gran mayoría mantienen los mismos valores que la semana anterior.

Los vecinos y turistas podrán encontrar los siguientes importes en frutas y verduras:

VERDURAS Y HORTALIZAS:

Papas 2 kilos $1.000 (se mantiene)

Cebolla 1,5 Kilo $1.000 (se mantiene)

Cebolla de verdeo $2.000 el paquete (se mantiene)

Zapallo Coreanitos $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo amarillo $2.000. (se mantiene)

Zapallitos verdes $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo zucchini $1.500 y $2.000 el kilo (se mantiene)

Angolita $2.000 el kilo (se mantiene)

Lechuga mantecosa y perezosa $1.000 la unidad (se mantiene)

Lechuga repollada $1.500 la unidad

Repollo $2.000 la unidad y $1.500 (se mantiene)

Brócoli $2.000 la unidad y $2.500 la unidad (se mantiene)

Puerro $500 la unidad (se mantiene)

Espinaca$1.000 el atado (se mantiene)

Rabanito $1.500 el paquete (se mantiene)

Remolacha $2.000 el paquete (se mantiene)

Apio, la cuarta $500 (se mantiene)

Choclos dos por $1.500 (bajó)

Batata $1.500 el kilo (se mantiene)

Arvejas $4.000 el kilo (se mantiene)

Chauchas $3.000 el kilo (se mantiene)

Zanahoria $1.000 el kilo (se mantiene)

Berenjena $1.500 el kilo (se mantiene)

Pimiento verde $2.000 (se mantiene)

Pimiento rojo $3.000 el Kilo (se mantiene)

Tomate perita $1.500 y $1.900 el kilo (se mantiene)

Tomate Cherry $3.000 (se mantiene)

Pepino $1.500 el kilo (se mantiene)

Papines diferentes variedades $2.000 el kilo (se mantiene)

Espárragos paquete $3.000

Alcauciles – Alcachofas 3 y 4 x $5.000 (se mantiene)

Habas $2.000 el kilo (se mantiene)

Mix de verdura $2.000 el paquete (se mantiene)

Maní con cáscara $4.000 el kilo (se mantiene)

FRUTAS:

Duraznos $2.000 el kilo (se mantiene)

Peras $2.000 y $2.500 el kilo (se mantiene)

Papaya $3.000 el kilo (se mantiene)

Manzana roja $2.500 el kilo (se mantiene)

Manzana verde $2.500 el kilo (subió)

Pomelos 3 unidades x $1.000 (se mantiene)

Naranja 6 por $1.000 $2.000 la docena (se mantiene)

Naranja Tangerina $2.000 la docena (bajó)

Bananas chicas $3.000 la docena y grandes $4.000 la docena. (subió)

Mango $3.500 el kilo (bajó)

Limones $2.000 y $3.000 la docena (se mantiene)

Sandía $1.5000 el kilo (bajó)

Ananá $5.000 la unidad (subió)

Ananá por mitad $3.000 (subió)

Melón $3.000 y $4.000 cada uno (se mantiene)

Kiwi $8.000 y $9.000 el kilo (se mantiene)

Arándanos caja chica $2.500 (se mantiene)

Uva chilena $10.000 el kilo (subió)

Frutillas $4.000 el kilo (subió)

Palta $5.500 el kilo (bajó)

Mandarina $4.000 la docena (subió) – las últimas

Carambola (importada) $10.000 el kilo (se mantiene)

Papaya $2.000 el kilo

Kiwi $8.000 y $9.000 el kilo (se mantiene)

Pomelo $500 cada uno