Nuevo relevamiento de precios de frutas y verduras en el mercado San Miguel

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Nuevo relevamiento de precios de frutas y verduras en el mercado San Miguel

El recorrido semanal en el mercado San Miguel y en el anexo muestra que algunos productos siguen bajando sus precios, otros -debido al clima y al fin de temporada- aumentaron, mientras la mayoría mantienen los mismos valores. 

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

En la última semana de octubre se realizó un nuevo relevamiento de precios en diferentes puestos del mercado San Miguel, tanto en el predio central de San Martín 782 como en su anexo en pasaje Miramar 433.

El recorrido permitió realizar una actualización de precios, en el que se observa que algunos productos siguen bajando su costo, otros -debido al clima y al fin de temporada- aumentaron, mientras que la gran mayoría mantienen los mismos valores que la semana anterior.

Los vecinos y turistas podrán encontrar los siguientes importes en frutas y verduras:

VERDURAS Y HORTALIZAS:

Papas 2 kilos $1.000 (se mantiene)

Cebolla 1,5 Kilo $1.000 (se mantiene)

Cebolla de verdeo $2.000 el paquete (se mantiene)

Zapallo Coreanitos $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo amarillo $2.000. (se mantiene)

Zapallitos verdes $1.000 el kilo (se mantiene)

Zapallo zucchini  $1.500 y $2.000 el kilo (se mantiene)

Angolita $2.000 el kilo (se mantiene)

Lechuga mantecosa y perezosa $1.000 la unidad (se mantiene)

Lechuga repollada $1.500 la unidad

Repollo $2.000 la unidad y $1.500 (se mantiene)

Brócoli $2.000 la unidad y $2.500 la unidad (se mantiene)

Puerro $500 la unidad (se mantiene)

Espinaca$1.000 el atado (se mantiene)

Rabanito $1.500 el paquete (se mantiene)

Remolacha $2.000 el paquete (se mantiene)

Apio, la cuarta $500 (se mantiene)

Choclos dos por $1.500 (bajó)

Batata $1.500 el kilo (se mantiene)

Arvejas $4.000 el kilo (se mantiene)

Chauchas $3.000 el kilo (se mantiene)

Zanahoria $1.000 el kilo (se mantiene)

Berenjena $1.500 el kilo (se mantiene)

Pimiento verde $2.000 (se mantiene)

Pimiento rojo $3.000 el Kilo (se mantiene)

Tomate perita $1.500 y $1.900 el kilo (se mantiene)

Tomate Cherry $3.000 (se mantiene)

Pepino $1.500 el kilo (se mantiene)

Papines diferentes variedades $2.000 el kilo (se mantiene)

Espárragos paquete $3.000

Alcauciles – Alcachofas 3 y 4 x $5.000 (se mantiene)

Habas $2.000 el kilo (se mantiene)

Mix de verdura $2.000 el paquete (se mantiene)

Maní con cáscara $4.000 el kilo (se mantiene)

FRUTAS:

Duraznos $2.000 el kilo (se mantiene)

Peras $2.000 y $2.500 el kilo (se mantiene)

Papaya $3.000 el kilo (se mantiene)

Manzana roja $2.500 el kilo (se mantiene)

Manzana verde $2.500 el kilo (subió)

Pomelos 3 unidades x $1.000 (se mantiene)

Naranja 6 por $1.000  $2.000 la docena (se mantiene)

Naranja Tangerina $2.000 la docena (bajó)

Bananas chicas $3.000 la docena y grandes $4.000 la docena. (subió)

Mango $3.500 el kilo (bajó)

Limones $2.000 y $3.000 la docena (se mantiene)

Sandía $1.5000 el kilo (bajó)

Ananá $5.000 la unidad (subió)

Ananá por mitad $3.000 (subió)

Melón $3.000 y $4.000 cada uno (se mantiene)

Kiwi $8.000 y $9.000 el kilo (se mantiene)

Arándanos caja chica $2.500 (se mantiene)

Uva chilena $10.000 el kilo (subió)

Frutillas $4.000 el kilo (subió)

Palta $5.500 el kilo (bajó)

Mandarina $4.000 la docena (subió) – las últimas

Carambola (importada) $10.000 el kilo (se mantiene)

Papaya $2.000 el kilo

Kiwi $8.000 y $9.000 el kilo (se mantiene)

Pomelo $500 cada uno

