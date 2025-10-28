Aumentaron los precios de las entradas para la Primera Nacional y el Federal A

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Aumentaron los precios de las entradas para la Primera Nacional y el Federal A

La AFA determinó este martes un aumento de precios en la entrada General para todas las categoría, y con aplicación inmediata.

Deportes

28 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó nuevos valores para las entradas del fútbol argentino con aplicación inmediata desde la próxima fecha en todas las categorías.

La General, la denominada “popular”, de Primera División pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que implica otro incremento para los hinchas que asisten a los estadios de la máxima categoría.

La decisión surgió de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se desarrolló en la Casa Madre del fútbol argentino en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

La Mesa Directiva, comandada por el presidente Claudio Tapia, aprobó el cuadro tarifario que también alcanza a la Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y el futsal.

Cuánto cuesta ver a Gimnasia y Tiro y Central Norte

En el caso de la segunda categoría del fútbol argentino, la General aumenta de 18.500 a 24.000 pesos.

Eso es lo que abonará el público salteño para acompañar a Gimnasia y Tiro, que todavía sigue en competencia, y Central Norte, que reaparecerá en la Primera Nacional en el 2026.

Los hinchas del albo salteño pagarán los nuevos precios este año siempre y cuando el albo supere a Estudiantes de Río Cuarto, cuya revancha por los cuartos de final del segundo ascenso se disputará este viernes.

Para ver a Juventud Antoniana

Los aumentos también repercuten en la Primera B Metropolitana, cuyo valor ahora se fija en 20.000 pesos. Este mismo precio es el que abonaría el hincha de Juventud Antoniana si el equipo sigue en competencia en el Federal A: el domingo jugará la revancha contra Gimnasia de Chivilcoy, como visitante, por el play-off del segundo ascenso.

Si bien el Federal A es regulado por el Consejo Federal y no por la AFA directamente, cada vez que se fija un precio en la B Metropolitana impacta en el Federal A.

Tanto en Primera C como en el fútbol femenino, la entrada General queda en 18.000 pesos. El futsal registra un precio de 11.000 pesos para el acceso más económico.

Foto: 442 Deportes 

