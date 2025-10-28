Deportistas Trasplantados: Delegación salteña participará del Encuentro Argentino

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Deportistas Trasplantados: Delegación salteña participará del Encuentro Argentino

Será desde el 30 de octubre al 2 de noviembre. La delegación salteña está compuesta por 12 deportistas trasplantados, provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes competirán en disciplinas como atletismo, natación, vóley, golf, tejo, newcom y bádminton. 

Deportes

28 / 10 / 2025

 

Del 30 de octubre al 2 de noviembre se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el Encuentro Argentino y Latinoamericano de Deportistas Trasplantados. Una delegación de 12 atletas salteños representará a la provincia en esta nueva edición del evento que promueve el deporte, la inclusión y la donación de órganos.

La delegación salteña está compuesta por 12 deportistas trasplantados, provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes competirán en disciplinas como atletismo, natación, vóley, golf, tejo, newcom y bádminton. El Encuentro Argentino y Latinoamericano de Deportistas Trasplantados se desarrollará del  30 de octubre al 2 de noviembre.

El profesor Fernando Colombo, en representación de la Secretaría de Deportes, saludó a la delegación y destacó el compromiso y la fortaleza de los atletas que, con esfuerzo y pasión, llevarán el nombre de Salta a este encuentro nacional e internacional”.

Integran la delegación salteña: Carlos Flores, Miguel García, Jorge Clavell, Laura Analia del Valle Calbó, Fabiana Farjat, Miguel Ángel Carrizo, Natasha Loyola, Noemí Cruz, Vilma  Achuma, María Landivisnay, Palmira Solís y Rubén Carrillo.

El Encuentro Argentino y Latinoamericano de Deportistas Trasplantados es organizado por Again, ONG dedicada a la promoción del deporte como herramienta de inclusión, y cuenta con el auspicio de ADETRA (Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina).

El  Ministerio de Turismo y Deporte  acompaña y apoya  a quienes con su ejemplo de vida promueven la solidaridad, la donación y el valor del deporte como motor de integración.

