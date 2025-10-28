Deportistas Trasplantados: Delegación salteña participará del Encuentro Argentino

Del 30 de octubre al 2 de noviembre se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el Encuentro Argentino y Latinoamericano de Deportistas Trasplantados. Una delegación de 12 atletas salteños representará a la provincia en esta nueva edición del evento que promueve el deporte, la inclusión y la donación de órganos.

La delegación salteña está compuesta por 12 deportistas trasplantados, provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes competirán en disciplinas como atletismo, natación, vóley, golf, tejo, newcom y bádminton. El Encuentro Argentino y Latinoamericano de Deportistas Trasplantados se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre.

El profesor Fernando Colombo, en representación de la Secretaría de Deportes, saludó a la delegación y destacó el compromiso y la fortaleza de los atletas que, con esfuerzo y pasión, llevarán el nombre de Salta a este encuentro nacional e internacional”.

Integran la delegación salteña: Carlos Flores, Miguel García, Jorge Clavell, Laura Analia del Valle Calbó, Fabiana Farjat, Miguel Ángel Carrizo, Natasha Loyola, Noemí Cruz, Vilma Achuma, María Landivisnay, Palmira Solís y Rubén Carrillo.

El Encuentro Argentino y Latinoamericano de Deportistas Trasplantados es organizado por Again, ONG dedicada a la promoción del deporte como herramienta de inclusión, y cuenta con el auspicio de ADETRA (Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina).

El Ministerio de Turismo y Deporte acompaña y apoya a quienes con su ejemplo de vida promueven la solidaridad, la donación y el valor del deporte como motor de integración.