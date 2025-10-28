Una agente de tránsito sufrió el robo de su moto mientras trabajaba en barrio Ceferino

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Una agente de tránsito sufrió el robo de su moto mientras trabajaba en barrio Ceferino

Ocurrió en horas de la tarde, en una de las calles que rodean la plaza del barrio Ceferino. La mujer había dejado el rodado encendido mientras realizaba un control vehicular. El hecho fue captado por cámaras de seguridad.

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Una agente de Tránsito de la Municipalidad de Salta fue víctima del hurto de su motocicleta este martes por la tarde, mientras realizaba tareas de control en la zona de la plaza del barrio Ceferino.

Según confirmaron fuentes oficiales, el hecho se registró cerca de las 14, cuando la trabajadora descendió de su moto —que permanecía encendida y con la llave colocada— para labrar aparentemente una infracción a un vehículo estacionado en el lugar.

De acuerdo con las cámaras de vigilancia, la agente se alejó unos metros del rodado y, aproximadamente cuatro minutos después, un hombre se subió a la moto y huyó del lugar a toda velocidad.

La mujer intentó correr detrás del vehículo, pero el intento resultó en vano. En un primer momento, circularon versiones que indicaban que había sido víctima de una agresión física; sin embargo, fuentes oficiales aclararon que las imágenes de las cámaras no muestran ningún forcejeo, por lo que se descartó un episodio violento.

Un hurto, no un robo

Las autoridades precisaron que, al no haber mediado violencia ni amenazas, el hecho fue caratulado como hurto.
La Brigada de Investigaciones tomó intervención en el caso y trabaja para identificar al autor del ilícito, analizando las grabaciones de las cámaras instaladas en el perímetro de la plaza y en calles adyacentes.

Zona monitoreada

El área donde ocurrió el hecho cuenta con cámaras del sistema de videovigilancia del Centro de Coordinación Operativa (CCO), lo que permitió reconstruir con precisión la secuencia.

Fuente: El Tribuno 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO