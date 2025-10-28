Una agente de tránsito sufrió el robo de su moto mientras trabajaba en barrio Ceferino

Una agente de Tránsito de la Municipalidad de Salta fue víctima del hurto de su motocicleta este martes por la tarde, mientras realizaba tareas de control en la zona de la plaza del barrio Ceferino.

Según confirmaron fuentes oficiales, el hecho se registró cerca de las 14, cuando la trabajadora descendió de su moto —que permanecía encendida y con la llave colocada— para labrar aparentemente una infracción a un vehículo estacionado en el lugar.

De acuerdo con las cámaras de vigilancia, la agente se alejó unos metros del rodado y, aproximadamente cuatro minutos después, un hombre se subió a la moto y huyó del lugar a toda velocidad.

La mujer intentó correr detrás del vehículo, pero el intento resultó en vano. En un primer momento, circularon versiones que indicaban que había sido víctima de una agresión física; sin embargo, fuentes oficiales aclararon que las imágenes de las cámaras no muestran ningún forcejeo, por lo que se descartó un episodio violento.

Un hurto, no un robo

Las autoridades precisaron que, al no haber mediado violencia ni amenazas, el hecho fue caratulado como hurto.

La Brigada de Investigaciones tomó intervención en el caso y trabaja para identificar al autor del ilícito, analizando las grabaciones de las cámaras instaladas en el perímetro de la plaza y en calles adyacentes.

Zona monitoreada

El área donde ocurrió el hecho cuenta con cámaras del sistema de videovigilancia del Centro de Coordinación Operativa (CCO), lo que permitió reconstruir con precisión la secuencia.

Fuente: El Tribuno