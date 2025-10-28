Ejecutan obras de ampliación y refacción en el secundario 5.038 de Villa Lavalle
Las obras en el edificio capitalino registran un avance del 71% y abarcan 2.433,8 m2. Las tareas la reinició la Provincia luego de las gestiones del gobernador Sáenz ante Nación.
Salta Hoy
28 / 10 / 2025
En el barrio Villa Lavalle de la ciudad de Salta, se ejecuta la ampliación y refacción del colegio secundario 5.038 “América Latina”. Los trabajos registran un avance del 71% y los retomó el Gobierno de la Provincia luego de las gestiones del gobernador Sáenz ante Nación.
Los trabajos abarcan 2.433,8 metros cuadrados y comprenden la construcción de cuatro aulas, celaduría, playón cubierto. Además de tareas de refacción en cubiertas, cielorrasos, carpintería y grupos sanitarios.
Por su parte, se ejecuta la expansión de espacios para uso académico, zona de kiosko, la reparación de juntas de dilatación e instalación eléctrica. Asimismo, el proyecto comprende la alimentación de cisterna y tanque de reserva, sistema de desagües y el sistema de alimentación de gas.