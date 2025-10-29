 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cafayate inaugura la Feria Nacional de Ciencias, Educación, Artes, y Tecnología 2025

El encuentro comienza hoy y se extenderá hasta el viernes 31 de octubre en el Centro de Convenciones de la ciudad vallista.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se presentarán más de 140 proyectos de 22 jurisdicciones del país, de todas las modalidades y niveles educativos. 

También habrá actividades para estudiantes del Segundo Ciclo de la Educación Primaria. 

Cabe destacar que la Feria Nacional de Educación promueve el enfoque STEAM, de Escuelas de Régimen Especial de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Neuquén.

El público podrá visitar los stands y conocer las iniciativas educativas. 

La apertura será esta tarde a las 15:30, y el acto inaugural está previsto a las 17:00.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO