Cafayate inaugura la Feria Nacional de Ciencias, Educación, Artes, y Tecnología 2025

Se presentarán más de 140 proyectos de 22 jurisdicciones del país, de todas las modalidades y niveles educativos.

También habrá actividades para estudiantes del Segundo Ciclo de la Educación Primaria.

Cabe destacar que la Feria Nacional de Educación promueve el enfoque STEAM, de Escuelas de Régimen Especial de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Neuquén.

El público podrá visitar los stands y conocer las iniciativas educativas.

La apertura será esta tarde a las 15:30, y el acto inaugural está previsto a las 17:00.