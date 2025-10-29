Un joven argentino murió tras ser baleado en la frontera boliviana

El ataque ocurrió el lunes alrededor de las 22:00 cuando descendía de un vehículo y fue sorprendido por dos hombres en motocicleta.

Recibió cuatro disparos, tres en la cabeza y uno en la mano.

Fue trasladado de urgencia al hospital de Yacuiba, luego derivado a Tartagal y finalmente al San Bernardo de la capital salteña, donde falleció en las últimas horas.

Testigos aseguraron que no hubo intento de robo, lo que sugiere un ajuste de cuentas o ataque vinculado al crimen organizado.

La Fiscalía Penal de Salvador Mazza investiga el caso y busca identificar a los agresores.



