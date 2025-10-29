Un joven argentino murió tras ser baleado en la frontera boliviana
El joven de 21 años falleció tras ser atacado a tiros en San José de Pocitos, del Estado Plurinacional de Bolivia.
Salta Hoy
El ataque ocurrió el lunes alrededor de las 22:00 cuando descendía de un vehículo y fue sorprendido por dos hombres en motocicleta.
Recibió cuatro disparos, tres en la cabeza y uno en la mano.
Fue trasladado de urgencia al hospital de Yacuiba, luego derivado a Tartagal y finalmente al San Bernardo de la capital salteña, donde falleció en las últimas horas.
Testigos aseguraron que no hubo intento de robo, lo que sugiere un ajuste de cuentas o ataque vinculado al crimen organizado.
La Fiscalía Penal de Salvador Mazza investiga el caso y busca identificar a los agresores.