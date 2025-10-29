 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Banda de explotación sexual de adolescentes vírgenes

Hasta el momento hay 33 víctimas que realizaron la denuncia y son 8 los detenidos por los hechos, uno de ellos con prisión domiciliaria.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

Cabe recordar que un remisero y un estudiante de un colegio secundario contactaban a las víctimas con los clientes quienes pagaban por encuentros sexuales. 

Si las chicas eran vírgenes la paga aumentaba. También se supo que luego de los contactos, los cabecillas de la banda amenazaban a las chicas para que no cuenten a los padres y para que  sigan dentro de la red.

Nicolás Escándar, defensor público de las Víctimas confirmó hace instantes que representa a 11 de las jovencitas que cayeron en la red delictiva. 

“Todo comenzó con la denuncia de dos madres, hasta descubrirse esta red”, recordó ante los micrófonos de Radio Salta.

Dr. Nicolás Escándar, defensor Público de Víctimas

 

