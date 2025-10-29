Banda de explotación sexual de adolescentes vírgenes

Cabe recordar que un remisero y un estudiante de un colegio secundario contactaban a las víctimas con los clientes quienes pagaban por encuentros sexuales.

Si las chicas eran vírgenes la paga aumentaba. También se supo que luego de los contactos, los cabecillas de la banda amenazaban a las chicas para que no cuenten a los padres y para que sigan dentro de la red.

Nicolás Escándar, defensor público de las Víctimas confirmó hace instantes que representa a 11 de las jovencitas que cayeron en la red delictiva.

“Todo comenzó con la denuncia de dos madres, hasta descubrirse esta red”, recordó ante los micrófonos de Radio Salta.