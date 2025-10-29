Vitry: “Hay que respetar a la montaña”

La reflexión llega luego de innumerables incidentes donde turistas y comprovincianos se extravían o sufren caídas y fracturas en las innumerables formaciones geográficas presentes en Salta.

El último caso fue el de dos hombres que subieron al cerro Pacuy, ubicado en Campo Quijano el sábado pasado y al demorar su regreso, activaron el protocolo de búsqueda.

“Hay una sobrevaloración de la tecnología del GPS y del celular, además de un gran ego de pensar que nosotros los seres humanos todo lo podemos” dijo por Radio Salta, el arqueólogo y andinista de amplia trayectoria, Cristian Vitry.

Vitry recomendó a todas las personas que deseen practicar el deporte del senderismo o trekking de forma responsable que se apunten en los numerosos clubes o grupos habilitados en Salta.

“Se trata de un deporte de riesgo y la iniciación dura aproximadamente un año. Allí aprenderán primeros auxilios, meteorología, entre otros saberes fundamentales para la supervivencia en las alturas”, comentó.