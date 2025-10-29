Vitry: “Hay que respetar a la montaña”
Especialistas en el deporte del montañismo y trekking llaman la atención sobre las consecuencias de aventurarse a subir cerros sin los conocimientos adecuados y sin las guías correspondientes.
Salta Hoy
29 / 10 / 2025
La reflexión llega luego de innumerables incidentes donde turistas y comprovincianos se extravían o sufren caídas y fracturas en las innumerables formaciones geográficas presentes en Salta.
El último caso fue el de dos hombres que subieron al cerro Pacuy, ubicado en Campo Quijano el sábado pasado y al demorar su regreso, activaron el protocolo de búsqueda.
“Hay una sobrevaloración de la tecnología del GPS y del celular, además de un gran ego de pensar que nosotros los seres humanos todo lo podemos” dijo por Radio Salta, el arqueólogo y andinista de amplia trayectoria, Cristian Vitry.
Vitry recomendó a todas las personas que deseen practicar el deporte del senderismo o trekking de forma responsable que se apunten en los numerosos clubes o grupos habilitados en Salta.
“Se trata de un deporte de riesgo y la iniciación dura aproximadamente un año. Allí aprenderán primeros auxilios, meteorología, entre otros saberes fundamentales para la supervivencia en las alturas”, comentó.