EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Vitry: “Hay que respetar a la montaña”

Especialistas en el deporte del montañismo y trekking llaman la atención sobre las consecuencias de aventurarse a subir cerros sin los conocimientos adecuados y sin las guías correspondientes.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

La reflexión llega luego de innumerables incidentes donde turistas y comprovincianos se extravían o sufren caídas y fracturas en las innumerables formaciones geográficas presentes en Salta.

El último caso fue el de dos hombres que subieron al cerro Pacuy, ubicado en Campo Quijano el sábado pasado y al demorar su regreso, activaron el protocolo de búsqueda.

“Hay una sobrevaloración de la tecnología del GPS y del celular, además de un gran ego de pensar que nosotros los seres humanos todo lo podemos” dijo por Radio Salta, el arqueólogo y andinista de amplia trayectoria, Cristian Vitry.

Vitry recomendó a todas las personas que deseen practicar el deporte del senderismo o trekking de forma responsable que se apunten en los numerosos clubes o grupos habilitados en Salta. 

“Se trata de un deporte de riesgo y la iniciación dura aproximadamente un año. Allí aprenderán primeros auxilios, meteorología, entre otros saberes fundamentales para la supervivencia en las alturas”, comentó. 

 

AM840

FM96.9

