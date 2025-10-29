Jornada de concientización por el Día Mundial de lucha contra el ACV

Allí profesionales brindan asesoramiento y material informativo sobre cómo reconocer los síntomas y actuar a tiempo ante un accidente cerebrovascular.

La actividad se enmarca en la campaña “Actúa Con Velocidad” (ACV).

Estas son las 5 claves para reconocer un ACV:

Caída de una parte del rostro al sonreír.

Dificultad para mover un brazo o pierna.

Dificultad para hablar.

Dolor de cabeza súbito e intenso.

Visión borrosa, doble visión, pérdida parcial o total de la visión en uno o ambos ojos.

El neurólogo Emilio Benítez expresó que “nadie está exento de esta enfermedad”.

“La clave para lograr mejores resultados es no perder tiempo en buscar ayuda médica apenas ocurre el ACV”, indicó Benítez.