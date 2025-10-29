Caso María Cash: El fiscal Villalba pidió que se anule el sobreseimiento del camionero

Considera que la resolución judicial carece de fundamentos y desconoce pruebas que, según la fiscalía, sostienen la responsabilidad del acusado.

El fiscal federal Ricardo Villalba pidió formalmente a la Cámara Federal de Apelaciones que revoque el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero señalado como el último en haber tenido contacto con María Cash, la diseñadora porteña desaparecida en julio de 2011 cuando viajaba rumbo a Jujuy.

Villalba explicó a El Tribuno que la presentación se enmarca dentro del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución dictada el 12 de mayo pasado, que benefició a Romero.

Según indicó, el pedido se basa en la nulidad del auto de sobreseimiento, al considerar que la decisión judicial “no está debidamente motivada” y que “prescinde de pruebas y constancias de la causa que sustentan la responsabilidad del imputado”.

“Respetamos el trabajo de la jueza, pero el sobreseimiento es nulo. La resolución ignora una investigación profunda que durante años llevó adelante el Ministerio Público con peritos del CIF”, señaló Villalba.