Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Caso María Cash: El fiscal Villalba pidió que se anule el sobreseimiento del camionero

El fiscal federal Ricardo Villalba pidió a la Cámara Federal de Apelaciones que anule el sobreseimiento del camionero Héctor Romero en la causa por la desaparición de la diseñadora bonaerense María Cash.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

Considera que la resolución judicial carece de fundamentos y desconoce pruebas que, según la fiscalía, sostienen la responsabilidad del acusado. 

El fiscal federal Ricardo Villalba pidió formalmente a la Cámara Federal de Apelaciones que revoque el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero señalado como el último en haber tenido contacto con María Cash, la diseñadora porteña desaparecida en julio de 2011 cuando viajaba rumbo a Jujuy.

Villalba explicó a El Tribuno que la presentación se enmarca dentro del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución dictada el 12 de mayo pasado, que benefició a Romero. 

Según indicó, el pedido se basa en la nulidad del auto de sobreseimiento, al considerar que la decisión judicial “no está debidamente motivada” y que “prescinde de pruebas y constancias de la causa que sustentan la responsabilidad del imputado”.

“Respetamos el trabajo de la jueza, pero el sobreseimiento es nulo. La resolución ignora una investigación profunda que durante años llevó adelante el Ministerio Público con peritos del CIF”, señaló Villalba.

