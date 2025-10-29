 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Estamos muy preocupados por la reforma laboral que plantea el Gobierno nacional”

Así lo dijo esta mañana por Radio Salta, el abogado Pedro Burgos, especialista en cuestiones laborales.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Vemos con gran preocupación esta propuesta, sobre todo pensando que en el año 2024 se realizó una modificación de la ley que no generó ningún beneficio para ninguna de las partes”, sostuvo Burgos.

Agregó que no “ve un resultado favorable a este proyecto oficial” porque “en él se propone extender la jornada laboral de 48 a 60 horas semanales, lo que significaría trabajar más horas  con el mismo salario”, indicó. 

“En compensación se propone aumentar las horas de descanso, lo que sería muy grave porque  alteraría la jornada de trabajo del país”, indicó el letrado.

Mencionó que la propuesta oficial busca flexibilizar los convenios colectivos de trabajo que actualmente establecen un sueldo mínimo en cada rubro laboral en el país.

“Ahora se propone un salario que será el techo, debajo de él, las empresas podrían negociar cada sueldo con el trabajador en particular, dejando de lado a los sindicatos”, mencionó el abogado Burgos.

Pedro Burgos, comentó que a su criterio, el proyecto de reforma laboral busca debilitar la negociación sindical.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO