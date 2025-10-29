“Estamos muy preocupados por la reforma laboral que plantea el Gobierno nacional”

“Vemos con gran preocupación esta propuesta, sobre todo pensando que en el año 2024 se realizó una modificación de la ley que no generó ningún beneficio para ninguna de las partes”, sostuvo Burgos.

Agregó que no “ve un resultado favorable a este proyecto oficial” porque “en él se propone extender la jornada laboral de 48 a 60 horas semanales, lo que significaría trabajar más horas con el mismo salario”, indicó.

“En compensación se propone aumentar las horas de descanso, lo que sería muy grave porque alteraría la jornada de trabajo del país”, indicó el letrado.

Mencionó que la propuesta oficial busca flexibilizar los convenios colectivos de trabajo que actualmente establecen un sueldo mínimo en cada rubro laboral en el país.

“Ahora se propone un salario que será el techo, debajo de él, las empresas podrían negociar cada sueldo con el trabajador en particular, dejando de lado a los sindicatos”, mencionó el abogado Burgos.

Pedro Burgos, comentó que a su criterio, el proyecto de reforma laboral busca debilitar la negociación sindical.