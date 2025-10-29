 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se abre la preinscripción para participar de la próxima Expo Ciudad

Los emprendedores que deseen sumarse a este evento, pueden anotarse desde hoy y hasta el 7 de noviembre. Se convoca además a interesados en instalar foodtrucks. En tanto, las empresas locales que quieran participar deben comunicarse al 3875077931.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

Luego del éxito de las ediciones anteriores, la Municipalidad de Salta lanzó la convocatoria para participar en una nueva edición de la Expo Ciudad, que se desarrollará los días 13 y 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache, de 11 a 00 hs.

La preinscripción para emprendedores estará abierta desde hoy miércoles 29, hasta el 7 de noviembre a través del siguiente formulario: https://forms.gle/DJAkqBd8seRngwv4A.

Del 10 al 14 de noviembre se confirmará la nómina de los emprendedores seleccionados. Podrán participar todos los rubros y en el caso de los dedicados a la venta de alimentos, los mismos deberán estar envasados y listos para su expendio.

En tanto, aquellos interesados en instalar su foodtruck en el patio gastronómico deberán completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtyhb18a9DrUpjccf74jY0gngbCBG8I0anz90kgC5Fo2IMA/viewform

La convocatoria se hace extensiva también a las empresas locales que deseen formar parte. Para participar deben comunicarse al número 3875077931.

La edición 2025, de esta gran propuesta del municipio reunirá a más de 400 emprendedores locales, junto a productores de “El Mercado en tu Barrio” y el sector empresarial salteño.

La iniciativa combinará ventas, gastronomía y espectáculos en vivo para toda la familia.

AM840

FM96.9

