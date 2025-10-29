 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El IPV premió a cuatro adjudicatarios que tienen la cuenta al día

Los ganadores del sorteo de incentivo “Cumplís y Ganás” descontarán un determinado monto de su saldo total.

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizó el penúltimo sorteo del año del programa de incentivo “Cumplís y Ganás”, que tiene por finalidad premiar a adjudicatarios de toda la provincia que están al día con la cuota. Los ganadores fueron tres familias de la capital y una del interior.

El acto se desarrolló en las oficinas de Lotería de Salta, bajo la supervisión de la escribana Mariana Pérez Zalazar. Participaron 8.942 adjudicatarios que mantienen el pago de sus cuotas al día. El primer premio fue para Carolina Carabajal de Cerrillos, quien podrá reducir 13 cuotas.

A Andrés Palavecino de barrio El Huaico se le descontarán cuatro cuotas. Por haber ganado el tercer premio, David Bonilla del barrio Pereyra Rozas reducirá un porcentaje de cuota y Héctor Giménez de Juan Pablo II descontará cuatro cuotas de su crédito.

Cabe resaltar que los ganadores quedarán confirmados una vez que se realice el control de habitabilidad correspondiente.

