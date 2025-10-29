Recomendaciones de Defensa del Consumidor por el Cyber Monday
Desde el área municipal brindaron consejos para que los vecinos realicen compras seguras durante el evento de descuentos online que se llevará a cabo del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre.
Salta Hoy
29 / 10 / 2025
En el marco del Cyber Monday, que se desarrollará entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre, la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta brinda una serie de recomendaciones para evitar estafas o inconvenientes en las compras online.
El titular del área, Alberto Córdoba, aconsejó realizar las operaciones únicamente a través de la página oficial del evento y verificar que las ofertas correspondan a sitios oficiales de las marcas participantes.
Asimismo, pidió a los consumidores no confiar en mensajes o promociones recibidos por canales informales, como WhatsApp o redes sociales, especialmente cuando las ofertas parezcan demasiado tentadoras.
“Siempre solicitamos que los vecinos verifiquen la antigüedad y reputación del proveedor, consulten las opiniones de otros usuarios y utilicen links de pago oficiales, ya sea mediante billeteras virtuales o servicios reconocidos como Pago Fácil o Rapipago”, señaló Córdoba.
Se recuerda a los vecinos que, ante cualquier inconveniente o duda, pueden acercarse a las oficinas de la Dirección General de Defensa del Consumidor, ubicadas en el Centro Cívico Municipal, de lunes a viernes, de 8 a 14, o comunicarse a través del número 4160900 interno 1597 o por Whatsapp al 3872542826.
Se encuentra disponible además el correo electrónico consumidor.municipal@municipalidadsalta.gob.ar