 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Taxis y Remises: La AMT se adhiere a la Ordenanza Municipal 16.466

Se establece la equiparación normativa de la antigüedad entre las modalidades del servicio impropio y el servicio de plataformas digitales, con el uso de vehículos para transportar pasajeros hasta 15 años.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta AMT informa que el organismo de transporte de la provincia adhiere a la Ordenanza Municipal 16466, donde se establece la equiparación normativa de la antigüedad de los vehículos entre el servicio impropio y de plataformas digitales.

Dicha ordenanza, permite al servicio impropio que puedan incorporar vehículos de taxis y remises para transportar pasajeros en vehículos con modelos de hasta 15 años de antigüedad, como actualmente lo hacen las plataformas digitales.
 
Continúa el proceso de Actualización Documental

Para este mes de octubre, deben realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 3 y 4.

También deben cumplir con dicho trámite 10 agencias de la ciudad capital: REMISES SAN GABRIEL; REMISES VIRGEN DE URKUPIÑA; REMISES ESTRELLA DEL ESTE; REMISES SANTA LUCIA; REMISES SOL S.R.L.; COOPERATIVA SAN MARTIÍN LIMITADA; REMISES CENTRO CIVICO; REMISES GENERAL GUEMES; PROFESIONAL REMIS FE S.R.L.; REMISES TRES CERRITOS.

En cuanto a los municipios, tienen que realizar el trámite 3 agencias de los municipios, del área metropolitana: ROSARIO DE LERMA, El CARRIL y LA MERCED.
 
Se recuerda la prórroga que se estableció a los taxis y remises que debían realizar el trámite en septiembre

Es para los licenciatarios de taxis con terminación 0,1 y 2. También 11 agencias de la ciudad de Salta y 3 municipios de área metropolitana.
 
Plan de pago excepcional por deudas que tengan los licenciatarios de taxis y remises.

La AMT habilitó de manera excepcional (por única vez), el pago de las deudas que tengan los licenciatarios hasta en 6 cuotas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO