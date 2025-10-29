Se viene un encuentro intergeneracional de madres, hijas y nietas

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realizará un encuentro intergeneracional de mujeres. Será el viernes 31 de octubre de 15 a 18 hs en las instalaciones de la Asociación Monseñor Angelelli ubicado en Av. Discépolo y Julio Espinosa, zona sudeste.

La actividad es coordinada por la Dirección General de Adultos Mayores junto a la Dirección de la Mujer y Diversidad para que madres, hijas y nietas puedan disfrutar de una jornada especial.

Cecilia Cárdenas, titular de la Dirección General de Adultos Mayores, indicó que habrá muchas sorpresas, regalos, música, karaoke y una merienda. “Queremos que nuestras abuelas y madres estén ocupadas y no preocupadas”, expresó.

Las instituciones sociales de la zona que deseen sumarse, podrán comunicarse al 3872155050.