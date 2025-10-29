 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Inscripciones para los Institutos de Formación de la Policía de Salta

Se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta. Varones podrán hacerlo hasta el 2 de noviembre, y mujeres del 3 al 6 de noviembre, de manera virtual a través de la página oficial. Los interesados deben contar con certificado de antecedentes.

La Policía de Salta, por medio de la División Incorporaciones y Selección de Personal, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta en Capital y Embarcación para el ciclo lectivo 2026. Las inscripciones para varones se extenderán hasta el 2 de noviembre. En tanto para mujeres se habilitarán desde el 3 al 6 de noviembre.

Los interesados deberán hacerlo de manera virtual ingresando a la página http://www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones y adjuntando la documentación requerida en un link específico que se habilita durante el periodo de inscripciones.

Luego de corroborar el cumplimiento de la documentación exigida se enviará la boleta de pago del arancel por e-mail y posteriormente se continuará con el proceso estipulado.

Es requisito indispensable contar con el certificado de antecedentes penales nacional y provincial, que se gestiona de manera presencial en las Oficinas de Atención al Público de la Central Policial, en calle Santiago del Estero 725, solicitando turno de atención a través de https://policiadesalta.gob.ar/turnos/turnos de domingos a jueves.

Ante la demanda, la División Antecedentes Personales brinda un servicio de atención excepcional mediante la habilitación de un sistema de registro por planillas, de manera presencial para aquellos postulantes que no consigan turno. 

Los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, tener 18 años cumplidos y no más de 23 años para el caso de postulantes a Oficiales o 28 años para Suboficiales, poseer título secundario completo, entre otros requisitos.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos (0387) 4373170 o (0387) 4522232 de la División Incorporaciones y Selección de Personal, de 8 a 22 horas.

