 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se coordina el abastecimiento de 12 Centros de Recursos para Emergencias Climáticas

Con el objetivo de brindar una respuesta rápida y eficaz ante el periodo estival de contemplan los elementos de primera necesidad como módulos alimentarios, colchones, camas, agua y plásticos.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Mario Mimessi, avanza con el operativo de abastecimiento de los Centros de Recursos para Emergencias Climáticas (CRECs) ubicados en distintos puntos del territorio salteño, con el objetivo de garantizar una rápida respuesta ante eventuales contingencias durante la temporada estival.

Durante esta semana se lleva adelante un importante trabajo logístico en doce espacios físicos, destinados a proveer de elementos de primera necesidad a las familias que puedan verse afectadas por las inclemencias del tiempo.

El ministro Mimessi destacó que este año serán 12 los CRECs distribuidos estratégicamente en: Rivadavia Banda Sur, La Unión, Rivadavia Banda Norte, Santa Victoria Este, Misión La Paz, Desemboque, Orán, San Antonio de los Cobres, Iruya, Seclantás (para Luracatao), Tartagal y Nazareno.

Los equipos del Ministerio, a través de la Coordinación General, la Secretaría de Políticas Sociales y la Dirección General de Emergencia, llevan adelante el operativo de abastecimiento de los CRECs con módulos alimentarios de emergencia, bidones de agua, plásticos, camas, colchones y pañales, entre otros elementos esenciales, para asegurar una distribución rápida y eficaz en las distintas comunidades y parajes afectados por fenómenos climáticos.

Los Centros de Recursos para Emergencias Climáticas tienen como finalidad anticiparse y planificar la contención ante la temporada de lluvias y crecidas, proporcionando recursos a las familias que permanecen en sus lugares de residencia de manera más efectiva e inmediata.

“Teniendo en cuenta que este año las lluvias se adelantaron, anticipamos este abastecimiento por expresa instrucción del ministro Mimessi, para brindar tranquilidad y asegurar que, ante una emergencia, podamos llegar a las familias de forma más rápida, eficiente y segura”, explicó la directora de Emergencias, Gabriela Locuratolo.

Asimismo, desde la Secretaría de Políticas Sociales, se realizan consultas permanentes con los municipios para monitorear la situación ante las precipitaciones y conocer las necesidades de asistencia específicas de cada comuna. El Ministerio articula con los gobiernos locales la contención de las familias afectadas, luego de la primera intervención municipal.

Finalmente, en la reunión de planificación encabezada por el ministro Mimessi, participaron la coordinadora general de Desarrollo Social, Dolores Montarcé, la coordinadora de Políticas Sociales, Agustina Esteban, y la directora de Emergencias, Gabriela Locuratolo.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO