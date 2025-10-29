 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La donación de órganos permite a salteños competir en un torneo deportivo Latinoamericano

El certamen se llevará a cabo en Santa Fe desde el jueves 30, con la participación de personas trasplantadas que, gracias a la generosidad de la donación de órganos, pueden continuar practicando deportes. El CUCAI Salta proporcionó indumentaria deportiva a los atletas.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

Una delegación de 12 deportistas representará a la provincia de Salta en el Quinto Encuentro Argentino y Primero Latinoamericano para Personas Trasplantadas, organizado por la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA).

Las competencias deportivas se llevarán a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Rosario, Santa Fe. El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta (CUCAI) acompaña esta participación con la provisión de indumentaria deportiva para todos los atletas.

“Esta es una muestra clara de que la persona trasplantada puede continuar su vida con normalidad, gracias a que alguien ha donado un órgano o un tejido”, dijo el director del CUCAI, Luis Canelada agregando que “el paciente trasplantado puede reinsertarse laboralmente, realizar actividades deportivas y sociales”.

El funcionario comentó que en la provincia hay un centenar de personas trasplantas, ya sea que hayan recibido órganos u otros tejidos, y enfatizó que “a través de estos atletas podemos ver la importancia de la donación de órganos”.

En este marco, Canelada hizo un llamado a la sociedad, instando a manifestar la voluntad afirmativa a la donación de órganos y tejidos. “Apelamos al altruismo de los salteños, para que haya muchos donantes y de esa forma darle posibilidad de vida a mucha gente que está esperando un órgano o tejido, porque donar órganos es salvar vidas y donar tejidos permite mejorar la calidad de vida”.

Jorge Clavell, trasplantado de riñón hace 14 años, expresó que “estos eventos son fundamentales para la donación de órganos y es una oportunidad propicia para encontrar amigos. Recibir la donación de órganos te permite hacer una vida totalmente normal y sobre todo poder competir, hacer deportes y sentirse vivo”.

Además, agradeció al CUCAI Salta por la entrega de ropa y dijo que “siempre nos agasajan y nos tratan bien. Para nosotros, como deportistas trasplantados, es bueno tener soporte y un lugar que nos reciban y nos hagan sentir como en casa”.

Por su parte, Natasha Loyola, trasplantada hepática hace dos años, manifestó que  "antes de mi trasplante ya practicaba natación, y hace un año volví a retomar la actividad. Estoy muy emocionada y feliz de poder representar a Salta. Gracias al trasplante y a la generosidad de la donación, que hicieron posible que siguiera adelante, hoy puedo participar en estas competiciones. Es mi primera vez en este tipo de eventos y estoy agradecida, ya que gracias a la donación hoy puedo vivir esta experiencia"

La delegación

Jorge Luis Clavell, es trasplantado renal, y participará en atletismo, tenis de mesa, bádminton y newcom
Carlos Alberto Flores, es trasplantado renal, y participará en basket, newcom y tejo
Miguel Antonio García, es trasplantado renal, y participará en tejo y newcom
Laura Calbó, es trasplantado renal, y participará en newcom, bádminton y tejo
Fabiana Farjat, es trasplantada renopancreática, y participará en natación, golf y newcom
Miguel Ángel Carrizo, es trasplantado hepático, y participará en atletismo, newcom y jabalina
Natasha Loyola, es trasplantada hepática, y participará en natación
Noemí Cruz, es trasplantada renal, y participará en atletismo, bádminton y tejo
Vilma Achuma, es trasplantada renal, y participará en atletismo
Maria Landivisnay, es trasplantada renal, atletismo, vóley y newcom
Palmira Solis, donó órganos y participará en tejo
Ruben Carillo, es trasplantado de médula ósea, participará en atletismo y natación

El director del CUCAI Salta, Luis Canelada, hizo entrega de remeras deportivas, gorras y una mochila ecológica a los 12 atletas.

Situación provincial

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Salta son 296 las personas registradas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes esperan un trasplante de órgano, grupo de órganos o tejidos.

Los pacientes salteños que son potenciales receptores de órganos y tejidos se distribuyen de la siguiente forma:

Órganos (236)

Riñón: 207
Hígado: 20
Pulmón: 4
Riñón y Páncreas: 5

Tejidos (60)

Córneas: 60

La provincia está ubicada en sexto lugar en la lista de espera nacional, después de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Actualmente hay 561 pacientes que están en proceso de inscripción para ser potenciales receptores de órganos y tejidos en Salta. De ellos, el 83% espera por un trasplante renal. 

