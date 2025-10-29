 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Asumieron nuevas autoridades en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Tomaron posesión el Secretario y la Subsecretaria de Gestión Educativa y el subsecretario de Desarrollo Curricular e Innovación Pedagógica.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore presidió el acto de asunción al nuevo secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker y entregó los decretos de designación a la subsecretaria de Gestión Educativa Agustina Lemetre y el subsecretario de Desarrollo Curricular e Innovación Pedagógica Julio Corimayo.

En su discurso, Fiore destacó la relevancia de estos cambios, subrayando que los nuevos funcionarios tienen una vasta experiencia en el ámbito educativo y un firme compromiso con la mejora de la calidad de la enseñanza. "El desafío que tenemos por delante es enorme, pero estamos listos para enfrentarlo como un equipo, con el foco siempre puesto en las necesidades de los estudiantes y en la transformación del sistema educativo", aseguró la ministra.

En el acto de asunción también estuvieron presentes los representantes de los gremios Fernando Mazzone de ADP, Claudio Jaime de AMET, Daniel Amidei de UDA, Juan Pablo Cayo Maturano de SUETRA, Secretarios, Subsecretarios, coordinadores, directores de nivel y autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO