Analizaron los resultados de los operativos viales en la Provincia

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming y el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, encabezaron una reunión de trabajo y análisis de las acciones desplegadas hasta la fecha de manera preventiva y operativa en las distintas jurisdicciones de la provincia.

Fleming, en la apertura de la jornada, remarcó la necesidad de profundizar las estrategias operativas para lograr disminuir los índices de conductas riesgosas como por ejemplo los casos de conductores alcoholizados y aquellas que inciden en la generación de siniestros viales como las distracciones por equipos tecnológicos como celulares.

Hizo especial énfasis en la identificación de sectores críticos en materia vial, las conductas temerarias e imprudentes de motociclistas, la articulación de acciones preventivas junto a los municipios y la fiscalización en general.

Por su parte Sánchez Rosado expuso los logros alcanzados, estadísticas, resultados de controles vehiculares y operativos realizados en el presente año, como así también los objetivos y mejoras por alcanzar.

Se planificaron nuevas estrategias para la prevención de siniestros viales y el efectivo cumplimiento de las normas de tránsito para garantizar desplazamientos seguros, tanto para peatones como para conductores de vehículos motorizados o no motorizados.

Se sumaron al encuentro los jefes de las unidades viales del interior de la provincia mediante plataforma Zoom quienes aportaron sugerencias, inquietudes y recomendaciones.

Participaron de la reunión el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, el director de Seguridad Vial, Alejandro Rearte, el jefe de Operaciones de la Policía de Seguridad Vial, Gonzalo Flores, y el equipo de la Policía de Seguridad Vial pertenecientes a las diferentes áreas.