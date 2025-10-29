 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Analizaron los resultados de los operativos viales en la Provincia

En un encuentro realizado en la Escuela de Cadetes de la Policía, la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Dirección General de Seguridad de la Policía, trazaron los objetivos para el cierre del año.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming y el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, encabezaron una reunión de trabajo y análisis de las acciones desplegadas hasta la fecha de manera preventiva y operativa en las distintas jurisdicciones de la provincia.

Fleming, en la apertura de la jornada, remarcó la necesidad de profundizar las estrategias operativas para lograr disminuir los índices de conductas riesgosas  como por ejemplo los casos de conductores alcoholizados y aquellas que inciden en la generación de siniestros viales como las distracciones por equipos tecnológicos como celulares.  

Hizo especial énfasis en la identificación de sectores críticos en materia vial, las conductas temerarias e imprudentes de motociclistas, la articulación de acciones preventivas junto a los municipios y la fiscalización en general.

Por su parte Sánchez Rosado expuso los logros alcanzados, estadísticas, resultados de controles vehiculares y operativos realizados en el presente año, como así también los  objetivos y mejoras por alcanzar.

Se planificaron nuevas estrategias para la prevención de siniestros viales y el efectivo cumplimiento de las normas de tránsito para garantizar desplazamientos seguros, tanto para peatones como para conductores de vehículos motorizados o no motorizados.

Se sumaron al encuentro los jefes de las  unidades viales del interior de la provincia mediante plataforma Zoom quienes aportaron sugerencias, inquietudes y recomendaciones.

Participaron de la reunión el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, el director de Seguridad Vial,  Alejandro Rearte, el jefe de Operaciones de la Policía de Seguridad Vial, Gonzalo Flores, y el equipo de la Policía de Seguridad Vial pertenecientes a las diferentes áreas.

