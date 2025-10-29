Gral. Mosconi: Avanza el trabajo conjunto para conectar a la red de agua a las comunidades

El gerente general de Aguas del Norte, Juan Bazán, mantuvo un nuevo encuentro con referentes de las comunidades de General Mosconi para evaluar el avance de los trabajos y el relevamiento que se viene haciendo para analizar las opciones de abastecimiento de agua mediante red para las familias de la zona.

Aguas del Norte cumple de esta manera con lineamientos de gestión solicitados por el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, siguiendo la política de Estado establecida por el Gobierno de la provincia respecto al agua y saneamiento.

Durante el encuentro se planteó la importancia de trabajar de forma ordenada para llevar soluciones definitivas a ese sector para que ya no dependan del abastecimiento mediante sistemas alternativos de entrega y reparto de agua.

En este sentido, se pudo avanzar con los primeros trabajos para conectar algunas comunidades a la red, sin afectar la prestación en zonas donde el servicio ya había sido normalizado y se establecieron nuevas prioridades para continuar con el relevamiento y puesta en marcha de las obras de conexiones.

El trabajo se realiza de manera conjunta y articulada con representantes de la Delegación de Asuntos Indígenas y de la Municipalidad de General Mosconi, quienes también participaron del encuentro junto al equipo técnico de Aguas del Norte.