EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Gral. Mosconi: Avanza el trabajo conjunto para conectar a la red de agua a las comunidades

El gerente general de Aguas del Norte, Juan Bazán, encabezó un nuevo encuentro con dirigentes de las distintas comunidades y representantes de la Delegación de Asuntos Indígenas y de la Municipalidad local.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El gerente general de Aguas del Norte, Juan Bazán, mantuvo un nuevo encuentro con referentes de las comunidades de General Mosconi para evaluar el avance de los trabajos y el relevamiento que se viene haciendo para analizar las opciones de abastecimiento de agua mediante red para las familias de la zona.

Aguas del Norte cumple de esta manera con lineamientos de gestión solicitados por el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, siguiendo la política de Estado establecida por el Gobierno de la provincia respecto al agua y saneamiento.

Durante el encuentro se planteó la importancia de trabajar de forma ordenada para llevar soluciones definitivas a ese sector para que ya no dependan del abastecimiento mediante sistemas alternativos de entrega y reparto de agua.

En este sentido, se pudo avanzar con los primeros trabajos para conectar algunas comunidades a la red, sin afectar la prestación en zonas donde el servicio ya había sido normalizado y se establecieron nuevas prioridades para continuar con el relevamiento y puesta en marcha de las obras de conexiones.

El trabajo se realiza de manera conjunta y articulada con representantes de la Delegación de Asuntos Indígenas y de la Municipalidad de General Mosconi, quienes también participaron del encuentro junto al equipo técnico de Aguas del Norte.

