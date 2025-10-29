La Reserva Federal recortó en 25 puntos básicos la tasa de interés

La Reserva Federal decidió hoy hacer un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, que quedó en el rango de 3,75%-4%, el nivel más bajo en tres años.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) argumentó su decisión en que, desde el último recorte realizado en septiembre, "los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado".

"El crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se ha mantenido baja hasta agosto", agregó el comité.

En un comunicado difundido tras la decisión, que se tomó con el respaldo de 10 de los 12 miembros del FOMC, la Fed proyectó que "los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".