Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Superclásico entre Boca y River con fecha y horario confirmado

El "Xeneize" y el Millonario" se enfrentarán en La Bombonera por la fecha 15 del certamen local.

Boca Juniors recibirá a River Plate el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16.30 horas en el estadio La Bombonera, en el marco del Superclásico del interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Este miércoles, la organización de la Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de la fecha 15 del Torneo Clausura, la anteúltima de este certamen que pronto pasará a las instancias decisivas de playoffs.

En esta fecha, destaca por sobre los demás partidos el Superclásico del fútbol argentino que se disputará el domingo 9 de noviembre desde las 16.30 horas en el estadio La Bombonera, la casa de Boca.

Las urgencias de los dos

Un partido trascendental tanto para los xeneizes, que buscan conseguir una victoria importante como hace tiempo no lo hacen, como para los millonarios que, con un semestre ya terminado, deberá ganarle a su eterno rival para mantener de pie el segundo ciclo de su ídolo y entrenador Marcelo Gallardo.

La fecha 15 iniciará el viernes 7 a las 21 horas en el estadio Gigante de Arroyito donde Rosario Central recibirá a San Lorenzo de Almagro y continuará el sábado con cinco partidos.

Racing abrirá la jornada de sábado ante Defensa y Justicia a las 17 horas en Avellaneda, Huracán recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario en el barrio porteño de Parque Patricios a las 19.15 horas mientras que, en paralelo, Talleres de Córdoba enfrentará a Platense en el estadio Mario Alberto Kempes. A las 21.30 horas, Unión de Santa Fe recibirá a Barracas Central y San Martín de San Juan hará lo propio ante Lanús.

Otros partidos del domingo 9

El domingo, tras lo que será el Superclásico, habrá cuatro encuentros: a las 19.20 horas, Sarmiento de Junín recibirá a Instituto de Córdoba y Banfield hará lo propio ante Aldosivi de Mar del Plata mientras que, a las 21.30 horas, Tigre enfrentará a Estudiantes de La Plata en el estadio José Dellagiovanna y Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz de Mendoza.

El lunes la fecha se cerrará con cuatro partidos: a las 17 horas, Gimnasia de La Plata recibirá a Vélez, Independiente visitará a Deportivo Riestra a las 19 horas y, a las 21.15 horas, Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano de Córdoba en el barrio porteño de Paternal e Independiente Rivadavia de Mendoza hará lo propio ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la provincia cuyana.

