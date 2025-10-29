 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Liga Profesional: un árbitro fue parado tras una expulsión en Barracas - Boca

El juez Nicolás Lamolina expulsó al hijo de Claudio Tapia en el primer tiempo. 

Deportes

29 / 10 / 2025

 

El árbitro Nicolás Lamolina quedó fuera de las designaciones para la próxima fecha del Torneo Clausura tras su polémico rendimiento en Barracas Central-Boca.

Lamolina no fue incluido por decisión del director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, luego de las críticas por la expulsión del mediocampista Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, a los 13 minutos del primer tiempo.

Qué pasó durante el partido

El encuentro disputado en el estadio de Barracas concluyó con la victoria de Boca por 3 a 1 y dejó un fuerte debate sobre el arbitraje, ya que a los 6 minutos, Leandro Paredes e Iván Tapia protagonizaron un cruce que derivó en amonestaciones.

El mediocampista de Boca quedó habilitado para el Superclásico dentro de dos fechas al haber quedado con la tarjeta limpia pero minutos más tarde, el capitán del “Guapo” vio la segunda amarilla tras una acción sin excesiva fuerza sobre Paredes.

Lamolina lo expulsó y la jugada instaló la principal discusión, mientras que el VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no habilita la revisión de dobles amonestaciones.

La situación se sumó a un reclamo previo de Boca por un presunto golpe del defensor Rafael Barrios sobre el delantero uruguayo Miguel Merentiel, además, el manejo del partido y decisiones consideradas desacertadas derivaron en que Lamolina no figure entre los jueces para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
 

