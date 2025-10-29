Liga Profesional: un árbitro fue parado tras una expulsión en Barracas - Boca

El árbitro Nicolás Lamolina quedó fuera de las designaciones para la próxima fecha del Torneo Clausura tras su polémico rendimiento en Barracas Central-Boca.

Lamolina no fue incluido por decisión del director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, luego de las críticas por la expulsión del mediocampista Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, a los 13 minutos del primer tiempo.

Qué pasó durante el partido

El encuentro disputado en el estadio de Barracas concluyó con la victoria de Boca por 3 a 1 y dejó un fuerte debate sobre el arbitraje, ya que a los 6 minutos, Leandro Paredes e Iván Tapia protagonizaron un cruce que derivó en amonestaciones.

El mediocampista de Boca quedó habilitado para el Superclásico dentro de dos fechas al haber quedado con la tarjeta limpia pero minutos más tarde, el capitán del “Guapo” vio la segunda amarilla tras una acción sin excesiva fuerza sobre Paredes.

Lamolina lo expulsó y la jugada instaló la principal discusión, mientras que el VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no habilita la revisión de dobles amonestaciones.

La situación se sumó a un reclamo previo de Boca por un presunto golpe del defensor Rafael Barrios sobre el delantero uruguayo Miguel Merentiel, además, el manejo del partido y decisiones consideradas desacertadas derivaron en que Lamolina no figure entre los jueces para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

