Refuerzan la seguridad en la frontera por el conflicto en Brasil

El Gobierno argentino decretó la alerta máxima por la situación en Brasil, luego de horas de conmoción y violencia en Río de Janeiro tras la operación contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), en la que fueron asesinadas al menos 132 personas, según informó la Defensoría pública.

En principio, la alerta máxima dada por el Gobierno argentino tiene que ver con el incremento de controles de seguridad en los puntos fronterizos que dividen a ambos países.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar, de la centralidad del conflicto en Río de Janeiro”, dijo la ministra Patricia Bullrich, en diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada.

“Vamos a mirar con cuatro ojos a los brasileños que vienen sin antecedentes o no”, completó la funcionaria de visita en el palacio de gobierno, al que llegó acompañada de su dos en la cartera y posible sucesora, Alejandra Monteoliva. Ambas estuvieron reunidas con el asesor Santiago Caputo.

De momento, el refuerzo de la frontera es la única medida dictada por el Ministerio, como respuesta a lo sucedido, pero fuentes consultadas por este diario no descartaban que se pudieran tomar otras decisiones en base a lo que suceda en territorio brasileño.