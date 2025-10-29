 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Patricia Bullrich cuestionó los costos de alquiler en Orán para las fuerzas federales

Durante su exposición ante Diputados, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, advirtió sobre el incremento de precios.

Argentina

29 / 10 / 2025

 

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó su preocupación por los elevados costos de las viviendas en la ciudad de Orán, al norte de la provincia de Salta. Fue durante su presentación este martes ante la Cámara de Diputados de la Nación, donde brindó detalles del proyecto de Presupuesto 2026.

En ese marco, al defender la gestión desarrollada por su cartera, Bullrich remarcó las dificultades que enfrentan los efectivos de las fuerzas federales destinados a la zona de frontera:

“Tenemos un enorme problema con las viviendas en las fuerzas federales. Imagínense que si vamos a la frontera, en el pueblo de Orán, inmediatamente los precios de los alquileres aumentan, porque hay muchas más personas buscando alquilar de las que hay disponibles”, señaló.

La ministra utilizó el ejemplo de Orán para ilustrar el impacto que genera la llegada de personal federal en el mercado inmobiliario local, especialmente en el marco de los operativos de seguridad implementados en el norte, como el Plan Güemes y el Operativo Roca, orientados al control de pasos fronterizos y al combate del contrabando y el narcotráfico.

Bullrich explicó que, para paliar la falta de viviendas disponibles, el Ministerio de Economía traspasó unidades habitacionales de uso funcional, destinadas a los agentes de las fuerzas que deben cumplir misiones en distintos puntos del país.

“Logramos que Economía nos traspase unidades que no son personales, sino funcionales; las utilizan los miembros de las fuerzas que van por destino”, aclaró la ministra.

