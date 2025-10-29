La Policía trabajó en un siniestro vial con víctima fatal en Capital

Personal del Distrito de Prevención 1 intervino en un siniestro vial con víctima fatal entre un camión y una motocicleta, donde falleció una mujer, conductora del vehículo de menor porte.

El hecho ocurrió esta tarde en avenida Delgadillo y calle Allende. La escena fue documentada por personal de Criminalística, a fin de establecer la mecánica del siniestro. Por su parte, efectivos de Seguridad Vial se abocaron a tareas de ordenamiento vehicular.

Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.