Megaoperativo en Salta y Tucumán con tres detenidos por ciberestafas

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, bajo la dirección de la Fiscalía Penal Especializada a cargo de la Dra. Sofía Cornejo, culminó una investigación en el marco de una causa por ciberestafas mediante una red social, con allanamientos simultáneos y la detención de dos salteños y un tucumano.

La organización criminal operaba ofreciendo un servicio de “pago de facturas” con un porcentaje de descuento considerable del valor a pagar. Los investigados concretaban la maniobra defraudatoria adquiriendo, de manera ilegal, datos de tarjetas de crédito de terceras personas, con los que pagaban las facturas de los damnificados, quedándose con el dinero que recibían de los mismos.

Durante las tareas de campo, los investigadores individualizaron e identificaron a los sospechosos y recabaron elementos probatorios para la causa. En este contexto, allanaron una vivienda en la provincia de Tucumán y tres en los barrios Ciudad del Milagro y Santa Ana III de la ciudad de Salta, los cuales se realizaron de manera simultánea durante la mañana de este miércoles.

Del operativo desplegado participaron 36 efectivos policiales de la Dirección General de Ciberseguridad y de la División Infantería, quienes fueron supervisados por el Comisario General, Carlos Alberto Reyes.

Se secuestraron evidencias digitales y otros elementos de interés para la investigación en curso.

Intervino la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia.