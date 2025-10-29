 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Inédita cirugía ortopédica realizada en el hospital San Bernardo

La intervención consistió en una técnica de osteointegración transfemoral a una persona amputada, lo que posiciona al nosocomio como referente público en el noroeste. Fue realizada por equipo local y un especialista del instituto Fleming, de Buenos Aires.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El departamento de Ortopedia Oncológica, del servicio de Traumatología y Ortopedia, del hospital San Bernardo realizó una cirugía inédita con una técnica de osteointegración transfemoral a una paciente amputada de la pierna.

Se trata de un proceso en el que se coloca un implante metálico en el hueso, en este caso en el fémur, lo que permite una conexión directa con la prótesis. 

Esta técnica proporciona mayor estabilidad y control de la prótesis en comparación con los métodos tradicionales de fijación, como los que utilizan encajes o componentes externos ajustables.

También, brinda comodidad e independencia al paciente, reduciendo la dependencia de ayuda externa.  Además, el confort reduce el dolor y las molestias, mejorando la calidad de vida de la persona.

La cirugía estuvo a cargo de los médicos traumatólogos del hospital San Bernardo, Pablo Amador, Gonzalo Lobo, Juan Vargas Gasco, Gustavo Rodríguez. También, del jefe de equipo de Trasplantes Óseos y Reconstrucciones Protésicas de Miembro Superior e Inferior del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, Erik Pueyrredón.

Además, participó un equipo interdisciplinario, conformado por anestesistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares de transporte, técnicos, administrativos, entre otros trabajadores.  

El jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia del nosocomio, Pablo Amador, dijo que “estamos muy contentos por haber realizado esta cirugía por primera vez en el norte argentino y que haya sido en nuestro hospital”.

Agregó que “los resultados post quirúrgicos son positivos y estamos esperando la evolución de la paciente”. 
 

