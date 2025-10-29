 imagen

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sáenz le pedirá a Milei "una mirada federal que asegure el desarrollo del norte argentino"

El Gobernador se refirió a la reunión que mantendrá este jueves con el presidente de la Nación y aseguró que continuará pidiendo por las obras para Salta y al norte argentino. "Hay que generar oportunidades y trabajo genuino. El norte es un gigante dormido que está despertando y que necesita esas obras de infraestructura para crecer”, enfatizó.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió en medios nacionales a la reunión que mantendrá este jueves con el presidente de la Nación, Javier Milei y aseguró que continuará pidiendo por una mirada federal que beneficie a Salta y al resto de las provincias. 

Enfatizó que el encuentro se centrará en el diálogo y que lo principal es asegurar el cumplimiento de las obras de infraestructura pendientes. “El gobierno nacional tiene una deuda pendiente con Salta en este aspecto. Yo iré a conversar, no me gusta la pelea, he mostrado que soy un hombre de diálogo", indicó. 

Sáenz recalcó que su prioridad es asegurar que se cumplan los compromisos de obras pendientes para la provincia. Además, destacó la necesidad de infraestructura para el desarrollo: "hay que generar oportunidades, hay que generar trabajo genuino. Por eso es que digo que el norte es un gigante dormido que está despertando y que necesita esas obras de infraestructura para no venir más acá con las manos extendidas a pedir constantemente", expresó el Gobernador de Salta. 

Sáenz volvió a recordar que el Gobierno nacional se comprometió con Salta en junio de 2024 para avanzar en las obras. “Seguimos esperando un montón de obras que fueron firmadas, sentadas, discutidas, trabajadas y que no afectaban el equilibrio fiscal, obras que son necesarias para el desarrollo del norte”, detalló el mandatario. 

El Gobernador se refirió a la importancia de Salta y el Norte. “Hoy en día el norte argentino es la puerta de oportunidades para el mundo, porque tiene todo lo que el mundo demanda. Pero si no tenemos las obras de infraestructura necesarias, lamentablemente se va a hacer imposible”. 

En tanto, aclaró que “la falta de obras durante décadas, no es solo culpa de este gobierno. Es culpa de la mirada absolutamente centralista que hay, y culpa de gobernadores y legisladores, de todo el NOA y el NEA, que nunca defendieron los intereses de su región ni priorizaron los intereses de su gente. Yo le agradezco a este gobierno si conseguimos finalizar estas obras tan importantes para Salta, como lo es la salida al Pacífico, y demás prioritarias para la provincia y el norte argentino”, destacó Sáenz. 

“Martín Miguel de Güemes tuvo 200 años esperando que el poder central lo reconozca como héroe nacional. Yo no quiero que sigamos esperando, quiero que tengamos esas obras en el norte argentino para poder terminar con esto de tener que estar pidiendo, mendigando lo que nos corresponde”, manifestó con firmeza el mandatario. 

En cuanto al apoyo a las reformas propuestas por el gobierno nacional, el Gobernador Sáenz afirmó que los legisladores acompañarán las medidas, siempre y cuando no perjudiquen los intereses de los salteños. "Nosotros hemos demostrado siempre en nuestra historia de que acompañamos a todos los gobiernos en tanto y en cuanto no se perjudique a los salteños”, finalizó Sáenz.

