EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Mamografías gratuitas en los Valles Calchaquíes

El camión oncológico del Ministerio de Salud estará este miércoles 29 en el centro de salud de Animaná. El jueves 30 y el viernes 31, se ubicará en el hospital de San Carlos.

Salta Hoy

29 / 10 / 2025

 

Las mujeres mayores de 40 años podrán acceder a mamografías y también se atenderá a quienes tengan antecedentes familiares de cáncer de mama y no cuenten con prepaga. 

Se realizarán 30 estudios diarios y se dará seguimiento a las pacientes con anomalías detectadas.

 

AM840

FM96.9

