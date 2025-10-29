Mamografías gratuitas en los Valles Calchaquíes
El camión oncológico del Ministerio de Salud estará este miércoles 29 en el centro de salud de Animaná. El jueves 30 y el viernes 31, se ubicará en el hospital de San Carlos.
Salta Hoy
29 / 10 / 2025
Las mujeres mayores de 40 años podrán acceder a mamografías y también se atenderá a quienes tengan antecedentes familiares de cáncer de mama y no cuenten con prepaga.
Se realizarán 30 estudios diarios y se dará seguimiento a las pacientes con anomalías detectadas.