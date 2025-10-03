 imagen

Más de 300 policías para el partido Central Norte vs. Estudiantes de Río Cuarto

Este domingo, el escenario será el estadio Padre Ernesto Martearena, en el marco del "Torneo Nacional 2025".

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

Para garantizar la seguridad del evento, se desplegarán más de 300 efectivos de la Policía de Salta, quienes estarán organizados en tres fases de intervención. 

Las puertas del estadio abrirán a las 14:00, y se recomienda al público llegar con anticipación.

Se implementarán controles de acceso mediante un sistema informático para identificar antecedentes, y se requerirá presentar DNI y entradas físicas. 

Las autoridades recordaron que se prohíbe el ingreso de pirotecnia y objetos peligrosos.


 

