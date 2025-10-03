 imagen

La Feria del Libro de Salta cumple 15 años

Lo celebrará con una edición histórica que abrirá sus puertas del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural.

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

Organizada por el Gobierno de la Provincia de Salta a través de la Secretaría de Cultura, la feria se consolida como uno de los eventos editoriales más relevantes del norte argentino y un punto de encuentro para lectores, escritores, artistas e instituciones. 

El resultado de la convocatoria pública se traduce en una programación diversa con cerca de 200 propuestas, entre las que se destacan presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos de música, danza, teatro, cine, juegos y actividades infantiles.

La feria contará además con 40 stands de editoriales locales, regionales e internacionales, complementados con espacios gastronómicos y cafeterías, indicó Diego Ashur Más, secretario de Cultura.

El acceso será libre y gratuito durante toda la jornada, lo que permitirá la participación de familias, estudiantes y público en general, según recordó el funcionario.

 

NOMBRE RAREIO