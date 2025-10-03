 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Senado aprobó la toma de deuda para impulsar el Corredor Bioceánico

La Cámara Alta provincial aprobó este jueves un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a acceder a un financiamiento con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), por 100 mil millones de dólares.

Esta medida permitirá financiar el Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en la provincia. 

La iniciativa, que había sido revisada previamente por la Cámara de Diputados, busca impulsar el desarrollo económico y la infraestructura en la región. 

Con esta autorización, se espera mejorar la conectividad y fomentar el comercio entre los países de la cuenca del Plata. 

La decisión fue respaldada por la mayoría de los senadores, quienes destacaron la importancia del proyecto para el crecimiento provincial.

 

