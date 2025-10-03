El Senado aprobó la toma de deuda para impulsar el Corredor Bioceánico
La Cámara Alta provincial aprobó este jueves un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a acceder a un financiamiento con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), por 100 mil millones de dólares.
Salta Hoy
Esta medida permitirá financiar el Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en la provincia.
La iniciativa, que había sido revisada previamente por la Cámara de Diputados, busca impulsar el desarrollo económico y la infraestructura en la región.
Con esta autorización, se espera mejorar la conectividad y fomentar el comercio entre los países de la cuenca del Plata.
La decisión fue respaldada por la mayoría de los senadores, quienes destacaron la importancia del proyecto para el crecimiento provincial.