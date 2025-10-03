 imagen

"El profe Córdoba es un prócer aún no reconocido de la educación argentina"

Lo dijo el físico y divulgador científico Andrés Aníbal Rieznik, durante su participación en el streaming de Luzu, en el programa "Nadie Dice Nada", que conduce Nicolás Occhiato.

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

Rieznik es doctor en Física, especialista en neurociencias y comportamiento humano, reconocido por su labor en la divulgación científica, y conductor del programa "La Liga de la Ciencia", emitido todos los fines de semana por la Televisión Pública Argentina.

En la última emisión recordó el trabajo del docente en Salta y habló del impacto de su método de enseñanza que aún perdura tras su muerte en 2019. 

Sus palabras desataron una ola de emociones y recuerdos en las redes, que tomaron y viralizaron este segmento del programa de Occhiato.


 

