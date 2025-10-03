 imagen

Explotación sexual: La justicia amplía la investigación a más de 20 víctimas menores de edad

Radio Salta confirmó avances significativos en la investigación del caso inédito de trata de personas. Las adolescentes eran captadas a la salida de un colegio de la zona sur de la ciudad.

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

Inicialmente centrado en un remisero, un alumno y tres proxenetas, la justicia recibió más de 20 denuncias, superando las dos iniciales. 

El fiscal Ricardo Villalba destacó la valentía de las víctimas al denunciar, lo que fue crucial para consolidar la causa judicial. 

Uno de los implicados recuperó la libertad por no tener contacto directo con el remisero, pero sigue vinculado al proceso. 

El remisero, dos hombres y un compañero de las chicas, quien actuaba como nexo, continúan detenidos. 

Se investiga el traslado de menores a albergues transitorios de la Ruta provincial 26, supuestamente ocultas en el baúl o bajo los asientos. 

La justicia provincial había desestimado un caso similar en 2024 con el mismo remisero, pero la justicia federal avanzó notablemente, consolidando la investigación gracias a la declaración de las víctimas.

 

