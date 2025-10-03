 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Estacioneros y clientes se enteran de los aumentos de precios en el mismo momento

“Ya no nos avisan los aumentos como antes, porque los cambios se realizan desde Buenos Aires y todo está automatizado”, indicó por Radio Salta, Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustible y Afines (CESECA).

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Pérez indicó por otro lado que el consumidor ya no se fija en los precios de las pizarras. “Simplemente carga”. 

Al ser consultado sobre la venta nocturna de combustibles dijo que en Salta no tuvo “mucho impacto”. 

Indicó por otra parte que las ventas no logran repuntar en el sector. “Aún no llegamos a los números del 2024”, manifestó Pérez.  

“Todavía estamos un 6 por ciento por debajo de los niveles del año pasado, lo que significa grandes problemas de rentabilidad”, expresó.

AM840

FM96.9

