Estacioneros y clientes se enteran de los aumentos de precios en el mismo momento

Pérez indicó por otro lado que el consumidor ya no se fija en los precios de las pizarras. “Simplemente carga”.

Al ser consultado sobre la venta nocturna de combustibles dijo que en Salta no tuvo “mucho impacto”.

Indicó por otra parte que las ventas no logran repuntar en el sector. “Aún no llegamos a los números del 2024”, manifestó Pérez.

“Todavía estamos un 6 por ciento por debajo de los niveles del año pasado, lo que significa grandes problemas de rentabilidad”, expresó.