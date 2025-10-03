Falleció el femicida de Cafayate

La brutal agresión ocurrió en el paraje El Divisadero, donde la mujer de 36 años perdió la vida en el acto, mientras que su hijo un adolescente de 15 años fue testigo del trágico suceso.

Fue encontrado herido y, tras recibir atención médica en Cafayate, fue trasladado al hospital San Bernardo debido a la gravedad de su estado.

Omar Lázaro Cachagua, de 45 años, falleció el miércoles 1 de octubre, tras haber intentado quitarse la vida luego de disparar nueve veces a su expareja el 15 de septiembre.