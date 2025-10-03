 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Falleció el femicida de Cafayate

El hombre asesinó de 9 disparos a su expareja y luego intentó quitarse la vida con el arma de fuego.

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

La brutal agresión ocurrió en el paraje El Divisadero, donde la mujer de 36 años perdió la vida en el acto, mientras que su hijo un adolescente de 15 años fue testigo del trágico suceso. 

Fue encontrado herido y, tras recibir atención médica en Cafayate, fue trasladado al hospital San Bernardo debido a la gravedad de su estado. 

Omar Lázaro Cachagua, de 45 años, falleció el miércoles 1 de octubre, tras haber intentado quitarse la vida luego de disparar nueve veces a su expareja el 15 de septiembre. 

 

AM840

FM96.9

