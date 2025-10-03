La Municipalidad, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a las promociones de 5° año de las escuelas secundarias de la ciudad a participar de “2000 Flow & Pop: Old School”, la competencia de baile que se realizará este domingo 5 de octubre en la Plaza de los Niños del Parque San Martín.

La propuesta, destinada a jóvenes estudiantes, busca celebrar el talento y la creatividad a través de coreografías inspiradas en el reggaetón y el pop de los 2000, con subgéneros como dancehall, reggaetón romántico y dembow.

El evento tendrá lugar de 15:30 a 20 horas y contará con una gran programación pensada para disfrutar en familia y con amigos. Habrá feria de emprendedores, food trucks, sorteos, premios y la música en vivo de Elemy y DJ Lucky.

El certamen entregará reconocimientos a los ocho primeros lugares y será evaluado por un jurado integrado por referentes de la danza local. Se van a valorar aspectos como la sincronicidad grupal, el uso del espacio, la dificultad de las coreografías, la actitud y la puesta en escena.

Las “Promos 2025” están invitadas a sumarse este domingo y ser parte de la competencia. Podrán acercarse directamente, mostrar sus coreografías y disfrutar de una jornada llena de baile, música y diversión junto a toda la comunidad.