Se insta a los nacidos en el 2014 a completar su calendario de vacunación

El Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia de completar el esquema de vacunación obligatorio al momento del ingreso escolar. Las dosis están disponibles en todos los centros de salud y hospitales de la provincia.

La vacunación a edad temprana es clave para proteger a niños y niñas contra enfermedades infecciosas potencialmente graves. Cumplir con el esquema previsto no solo resguarda su salud, sino que también contribuye a prevenir brotes en la comunidad.

Desde el Ministerio de Salud Pública se recuerda a las familias que, en caso de no haber completado aún el esquema de vacunación correspondiente para los niños y niñas nacidos en 2014, es fundamental hacerlo a la brevedad.

La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, expresó que “no es necesario que el niño tenga los once años cumplidos, ya que puede cumplirlos en los meses del 2025”.

Además, destacó que “se trata de vacunas fundamentales, que previenen enfermedades como varicela, difteria, tétanos, coqueluche, meningitis, cáncer y otras enfermedades”.

Vacunas obligatorias para nacidos en 2014:

*Triple bacteriana acelular: previene difteria, tétanos y coqueluche.

*Antimeningocócica: previene meningitis. Es una dosis única.

*Virus del Papiloma Humano (VPH): previene verrugas genitales y cánceres relacionados en ambos sexos. Es una dosis única.

Las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y están disponibles en todos los hospitales públicos y centros de salud del país.