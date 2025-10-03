La repavimentación de 80 cuadras ya tiene un avance del 60 %

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad desarrolla un amplio operativo de repavimentación de calles del macrocentro de la ciudad con el fin de mejorar la circulación vehicular.

Evelia Díaz, subsecretaria de Inspección y Certificación, manifestó que “estamos avanzando a un muy buen ritmo y eso es fundamental porque queremos finalizarlo antes de la llegada de la temporada estival”.

“El plan contempla 80 cuadras de los principales corredores viales del área centro, y actualmente tiene un avance del 60 %”, detalló la funcionaria, quien agregó que “los trabajos inician con el fresado de la calzada para nivelar, luego se coloca la liga y la malla geotextil para finalmente repavimentar”.

Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizada las tareas.

Respecto al plan de repavimentación de 80 cuadras, los puntos contemplados son:

Av. Entre Ríos del 0 al 100

Av. Entre Ríos del 700 al 1000

Av. Entre Ríos del 1600 al 1800

Dr. Güemes del 300 al 1300

Santiago del 0 al 1100

Av. Sarmiento del 700 al 1400

25 de Mayo del 200 al 700

Alsina del 400 al 1000

Mitre del 900 al 1300

Vicente López del 800 al 1150

Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 0 al 300

Av. Bicentenario de la Batalla de Salta del 1100 al 1250

Pje. Zorrilla del 0 al 300

Las Heras del 0 al 100

Av. Yrigoyen del 0 al 500

Av. San Martín del 0 al 500

San Luis del 700 al 1000

Mendoza del 900 al 1400

Pellegrini 300 al 500